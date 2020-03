Leállnak a Volkswagen-gyárak, várhatóan a jövő héttől győri Audi is

A koronavírus-járvány miatt felfüggeszti a termelést európai üzemeinek többségében a német Volkswagen-csoport, a világ legnagyobb autógyártó társasága.

Herbert Diess vezérigazgatóra wolfsburgi tájékoztatóján elmondta, hogy két-három hétre felfüggesztik a termelést a legtöbb németországi és európai üzemben.

A spanyolországi, portugáliai, olaszországi és szlovákiai üzemek már a héten leállnak. Az üzemi tanács egy levélben arról tájékoztatta a munkavállalókat, hogy Németországban és Európa más országaiban a legtöbb helyen a pénteki műszakzárással áll le a termelés.

Az új típusú koronavírus terjedése miatt egyre csökken a kereslet, és bizonytalan a gyártáshoz szükséges termékek, alkatrészek ellátása is.

Frank Witter pénzügyi igazgató kiemelte: nem tudni, hogy a járvány milyen súlyosan és milyen hosszan hátráltatja a vállalatcsoportot, ezért szinte lehetetlen előrejelzést adni a pénzügyi hatásokról.

Hétfőn leállhat a győri Audi is

A kialakult nemzetközi helyzet és az alkatrészellátásban mutatkozó bizonytalanság miatt a tervek szerint hétfőtől leáll a termelés az Audi Hungaria Zrt. győri gyárában is - tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t.



A közlemény szerint a Volkswagen konszern legtöbb telephelyén felfüggeszti a termelést, ami érinti az Audi AG ingostadti, neckarsulmi, brüsszeli, mexikói és győri telephelyeit is.



A vállalat az üzemi tanáccsal és a Volkswagen konszernnel egyetértésben azt tervezi, hogy a termelést a telephelyeken szervezett és ellenőrzött formában a hét végéig leállítja.



A közlemény idézi Peter Kösslert, az Audi AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatótanácsi tagját, az Audi Hungaria Zrt. felügyelőbizottságának elnökét, a nemzetközi válságstáb vezetőjét, aki szerint már eddig is számos intézkedést hoztak annak érdekében, hogy megóvják munkavállalóik egészségét