Jobbik: Vissza kell szorítani azokat a nyerészkedőket, az árdrágítókat!

Annak érekében, hogy el tudjuk kerülni a küszöbön álló egészségügyi és gazdasági katasztrófát, mindent meg kell tennünk, hogy lassítsuk a koronavírus terjedést, ennek pedig egyetlen ismert eszköze van, még pedig az,

hogy ha mindenki, akinek nincsen életbevágó fontos dolga, a következő napokban otthon marad

- fogalmazott Stummer János, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke a párt szerda délutáni online sajtótájékoztatóján.

A politikus úgy fogalmazott,

"ha nem vagyunk észnél, a járvány szörnyű következményeinek a levét mindannyian meg fogjuk inni"

azok az előrelátók is, akik otthon maradtak, "és azok a felelőtlenek is, akik továbbra is legyintenek erre az egészre".



Hangsúlyozta, ez most mindannyiunk bőrére megy,

ezért a Jobbik arra kéri Magyarország lakosságát,

hogy akinek nincsen halaszthatatlan munkája, nem egészségügyi védőfelszerelésért, vagy alapvető élelmiszerért megy el otthonról, vagy épp azért, hogy egy rászoruló családtagján segítsen, az

maradjon otthon.

"Magyarország kormányát pedig arra kérjük hogy váltson sebességet a haza biztonsága érdekében"

- szögezte le Stummer János.



Lukács László György, a párt egészségügyi szakpolitikusa aláhúzta, amikor a Jobbik azt kéri az emberektől, hogy maradjanak otthon, hozzáteszi azt is, hogy meg kell védeni a munkahelyeiket, munkabérüket és bevételüket.

"Amikor azt javasoljuk, hogy legyen valamiféle házi karantén Magyarországon, és ebben legyenek minél többen részesek, azt is javasoljuk, hogy Magyarország kormánya védje meg az emberek munkáját, védje meg a munkabérét"

- hangoztatta a Jobbik alelnöke.

A Jobbik továbbra is munkavédelmi alap felállítását sürgeti, aminek szektorsemlegesnek kell lennie, a vendéglátásban, vagy bármelyik más gyártó sori tevékenységben dolgozó munkavállaló munkájuk fontos.

Meg kell védeni a családok házát, lakhatási jogát, így a meghirdetett hiteltörlesztési moratórium mellett szükség van számlatörlesztési moratóriumra is, ezzel is segítve a nehéz helyzetbe kerülő lakosságot.

Lukács László György legfontosabb elemnek a hatósági ár bevezetését nevezte meg, maximalizálni kell az árakat a védekezéshez szükséges termékeknél, a higiéniai, létfenntartási eszközöknél.

Vissza kell szorítani azokat a nyerészkedőket, az árdrágítókat!

- fogalmazott a politikus.