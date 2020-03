Magyarországon is jöhet a törlesztési moratórium

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a lakossági ügyfelekkel szemben is alkalmazzanak törlesztési moratóriumot, amelynek fenntartása 2020 végéig indokolt.

A jegybank honlapján szerdán megjelent közlemény hangsúlyozza, amennyiben a bankok nem gondoskodnak a moratóriumról, az MNB felkéri a kormányt, hogy maga hozzon ilyen rendelkezést.

A rendelkezés illeszkedik a Jobbik korábban bejelentett, ötpontos gazdasági akciótervékhez, melynek része volt, hogy a kormány állapodjon meg a bankszövetséggel egy hiteltörlesztési és végrehajtási-kilakoltatási moratóriumról.

Az ellenzéki párt szerint kezelni kellene a lakbér- és rezsifizetési nehézségeket is, mert sokakkal megtörténhet, hogy nem lesz erre elegendő bevételük a következő időszakban. Ezen túlmenően munkahelyvédelmi alapot hoznának létre a költségvetés és a multinacionális vállalatok befizetéseire alapozva, de egységes árszabást vezetnének be az állampolgári védekezéshez szükséges termékek esetében is, ilyen például a kézfertőtlenítő vagy a szájmaszk.

A jegybank több dolgot is elvár a hazai bankoktól. Az MTI összegzése szerint a háztartások ideiglenes likviditási zavarának átvészelését segítendő a jegybank elvárja az újonnan kihelyezett személyi hitelek teljes hiteldíjmutatójának (THM) érdemi csökkentését. Az MNB saját hatáskörében is megteszi a szükséges lépéseket a közlemény szerint.

A banki likviditás növelése mellett a lakáshitelek finanszírozási költségének csökkentése érdekében vizsgálják a jelzáloglevél-vásárlási program újraindításának lehetőségét, és átmenetileg enyhítik a jelzáloglevél-finanszírozásra vonatkozó szabályozást.

Olcsó személyi kölcsön jöhet

Mivel a háztartások a negatív gazdasági események hatására likviditási zavarba kerülhetnek, az MNB azt akarja, hogy átmenetileg a bankok a jelenlegi veszélyhelyzet alatt könnyen elérhető, a jelenleginél kedvezőbb árazású személyi hiteleket tegyenek elérhetővé, amelyek teljes hiteldíjmutatója (THM) a 0,9 százalékos jegybanki alapkamat szintjét legfeljebb 5 százalékponttal haladhatja meg.

Elvárt továbbá, hogy a bankok a háztartások likviditási helyzetének javítása érdekében vizsgálják felül az általános hitelezési gyakorlatukat, a hitelkeretek összegét és azok kamatköltségét is- közölték.

Az MNB elvárja a bankoktól azt is, hogy az elkövetkező 6 hónapos időszakban az olyan árazási struktúrájú számlacsomagoknál és hiteltermékeknél, amelyeknél az árazás az ügyfél adott banknál vezetett bankszámlájára beérkező utalások összegéhez kötött, ne alkalmazzák az utalások elmaradása esetére rögzített díj- és kamatemeléseket.

Lakáshitel-átváltás és biztosítás

A fennálló lakáshitelek tekintetében az MNB felszólítja a bankokat, hogy ajánlják fel a hitelfelvevőknek a kedvezőbb kamatfelár és legalább 5 évre szóló kamatfixálás mellett elérhető Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékekre való átváltás lehetőségét.

A munkaerőpiaci és így a háztartások jövedelmi helyzetének romlásával járó kockázatokat biztosítások útján is csökkenthetik az adósok és a bankok. Az MNB azt kéri, hogy a bankok a biztosítókkal együttműködve kínáljanak ügyfeleiknek kedvező költségű, csökkentett jutalékú hiteltörlesztési kockázatokat csökkentő termékeket, kiemelten a munkanélküliség esetére szóló biztosításokat.

Elvárja még, hogy a bankok és biztosítók tegyék könnyen elérhetővé ezeket a termékeket úgy, hogy azok a nehéz helyzetbe került fogyasztók számára valós, megfelelő védelmet legyenek képesek nyújtani.

Az új hitelkibocsátásokat támogatva a jegybank saját hatáskörében is intézkedéseket hozott. A monetáris tanács a közeljövőben megvizsgálja a jelzáloglevél-vásárlási program újraindításának lehetőségeit. A jelzálogkötvény-piac likviditásának növelése, a hozamok csökkenése olcsóbb, hosszú futamidejű, fix kamatozású forráshoz juttatja a bankrendszert. Az MNB elvárja, hogy ezen forrásköltség-csökkenést a bankok a lakáshitelfelvevő háztartások által fizetendő kamatokban is érvényesítsék.

Ezzel párhuzamosan az MNB a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató korábban tervezett szigorításától 2020-ban eltekint, és egyúttal engedélyezi a bankok által tulajdonolt jelzáloglevelek mutatóba való teljes beszámítását.

Az MNB javasolja a kormány számára, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel a támogatott háztartási hitelek esetében is gondolja át, milyen módon biztosítható azok tényleges érvényesíthetősége. A jegybank szerint indokolt a Családi otthonteremtési kedvezmény és a babaváró hitelek esetében a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidők kitolása is.