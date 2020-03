A szegénynek is tudnia kell fertőtleníteni a kezét - hatósági árszabást javasolnak a vírus elleni védekezéshez

Hatósági árszabásra van szükség a koronavírus elleni védekezésben a Jobbik elnöke, Jakab Péter szerint. Az ellenzéki párt azért javasolja a kormánynak az ármaximum bevezetését több területen, mert a világjárvány hatására több termék ára is jelentősen emelkedett Magyarországon, a higiéniai eszközök mellett az alapvető élelmiszerek is nagy mértékben drágultak.

Kis kézfertőtlenítő ötezerért, 100-as szájmaszk tízezrekért, csirkemellfilé 2800-ért. Csak néhány példa olyan áremelkedésekre, amit egy hónappal ezelőtt el sem lehetett képzelni.

Nemcsak a nyerészkedők nehezítik a koronavírus elleni küzdelmet, hanem a megnövekedett kereslet és az ennek hatására kialakult piaci árképzés is. Az egyik magyar üzletlánc elképesztő, 1600 forintos áron kínált olyan kézfertőtlenítőt, amihez hasonlót nem sokkal korábban 500 forintért lehetett beszerezni.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke az Alfahírnek arról beszélt: ahhoz, hogy a lakosság hatékonyan tudjon küzdeni a vírus ellen, a kormánynak biztosítania kell, hogy a védőfelszerelések, maszkok, kézfertőtlenítők elérhetőek és mindenki számára megfizethetőek legyenek.

Nem elég, ha a gazdag tudja fertőtleníteni a kezét, a szegénynek is tudnia kell.

A politikus nemcsak ezen a területen tartja elengedhetetlennek a hatósági ár bevezetését, szerinte az alapvető élelmiszereknél is meg kell határozni azt a plafont, ami fölé nem mehet az ár.

Ott, ahol sokan a munkahelyüket veszíthetik el, a nyugdíj meg mindössze 2,8 százalékkal emelkedik, nem megengedhető, főleg nem veszélyhelyzetben a nyerészkedés.

Bár többször is hangsúlyozták az illetékesek, hogy nincs szükség készletfelhalmozására, sokan nem fogadják meg a tanácsot. Az élelmiszerekkel kapcsolatos, árfelhajtó hatású pánikhangulat ráadásul nemcsak a szakértők szerint, de az olasz példa alapján is indokolatlan - az ország hiába van karantén alatt, továbbra is be lehet szerezni az alapvető élelmiszereket.