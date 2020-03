A országgyűlési képviselő és korábbi miniszter is együtt koszorúzott a megfertőződött szegedi rektorral

A Fidesz parlamenti képviselője és Trócsányi László is együtt koszorúzott a koronavírusos szegedi rektorral - írja a 24.hu.

Mint ismert, szombaton derült ki, hogy Rovó Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem rektorának pozitív lett a tesztje.

Az RTL Híradó szerint Ausztriából hazatérve dolgozott a szegedi orvos, utána kiderült, hogy koronavírusos Az RTL Híradó úgy tudja, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyik orvosa múlt héten, az ausztriai síelésből hazatérve nem vonult karanténba, hanem bement dolgozni. Azóta elvégeztek rajta egy koronavírus-tesztet, ami az RTL szerint pozitív lett, azóta a vele kontaktusban lévő kollégáit is szűrik. A Híradó kereste az orvost, de amikor meghallotta honnan hívják, letette a telefont.

A lap emlékeztet arra is hogy a rektor - aki az egyetemi koronavírusügyi operatív bizottságot is vezeti - ausztriai síszabadságáról visszatérve úgy döntött, hogy nem vonul karanténba, hanem munkába áll. Az elmúlt napokban műtétet is végzett a szegedi fül-orr-gégészeti klinikán az RTL Híradó és a Magyar Hang információja szerint. Az orvos ugyanakkor nem csak a kollégáival találkozott az elmúlt napokban.

Március 13-án az egyetemi vezetés B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő és Juhász Tünde megyei kormánymegbízott társaságában koszorúzta meg Petőfi Sándor szobrát a Dóm téren. Az egyetem weboldala szerint az eseményen részt vett Rovó is, és csoportkép is készült.

A járványveszély miatt lefújt március 15-i ünnepségek helyett megtartott szűkkörű megemlékezésen ott volt az Orbán-kormány korábbi igazságügyi minisztere, Trócsányi László is, aki jelenleg az SZTE Állam-és Jogtudományi Karának oktatója, valamint a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Rovó László közleményben reagált a hírre, amit most változtatás nélkül, teljes terjedelmében közlünk.

Több hazai sajtóorgánumban napvilágot látott az információ, miszerint jómagam egyike vagyok azon szegedi polgároknak, akik megbetegedtek az új típusú koronavírus okozta fertőzés következtében. A hír igaz.

Egy hónapokkal korábban betervezett, magáncélú külföldi utazáson vettem részt Dél-Tirolban a hónap elején, ahonnan március 8-án, tehát a magyarországi hivatalos veszélyhelyzet – és egyúttal az egyetemi oktatás és betegellátás leállása – előtt érkeztem haza. Üdülésem helyszíne előzetes tájékozódásom alapján nem tartozott a koronavírus által veszélyeztetett területek közé, és ezt számos forrás megerősítette számomra.

Több évtizedes tapasztalattal rendelkező, gyakorló orvos vagyok, de utazásom, ott tartózkodásom, valamint hazajövetelem során nem tapasztaltam olyan jelet sem magamon, sem a környezetemben, amely akár a legkisebb gyanúra is okot adhatott volna a vírusfertőzöttséggel kapcsolatban. Az sem bizonyítható, hogy a koronavírus külföldön került a szervezetembe, könnyen elképzelhető, hogy Szegeden fertőződtem meg, fül-orr-gégészként egyébként is gyakran kerülök kapcsolatba felsőlégúti fertőzésekkel.

Mindemellett a hazaérkezésemet követően végzett orvosi munkám steril körülmények között, a legszigorúbb egészségügyi protokoll szerint zajlott – mint korábban is minden esetben –, így kizárt, hogy akármelyik pácienst fertőzésveszélynek tettem volna ki.

Végül: miután észleltem magamon a betegségre utaló tüneteket, haladéktalanul és felelősségteljesen megtettem a szükséges óvintézkedéseket. Mostanáig nem találtak pozitív mintát a közvetlen környezetemben. Jelenleg családommal együtt karanténban vagyunk, gyakorlatilag már tünetmentes vagyok.

Bár Szegeden van néhány pozitív eset, de ezek tőlem teljesen függetlenek, velük semmilyen kapcsolatban nem álltam.

Prof. Dr. Rovó László

a Szegedi Tudományegyetem rektora