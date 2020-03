Hét magyar áldozata van a koronavírusnak - 167-re nőtt a fertőzöttek száma

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 167-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és újabb idős, krónikus betegségben szenvedő férfi hunyt el - írta a kormányzati tájékoztatóportál, a koronona.gov.hu.

Továbbra is hangsúlyozzák: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatértek, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.

Kevesebben vannak karanténban

Az adatok alapján megállapítható, amíg tegnap 115-en voltak karanténban, ma reggelre ez a szám 101-re csökkent, viszont 1072-vel növekedett a mintavételek száma.

2020.03.23. 06:57-es adatok koronavirus.gov.hu

A járvány haladásával kapcsolatban azonban továbbra sem szolgálnak információkkal, így a betegekkel kapcsolatban mindössze annyit tudni, közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 153 magyar állampolgár. Azt hogy milyen módon, és hol fertőződtek meg, nem osztották meg a nyilvánossággal.

Arról sem tudni, hogy Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalosan hány magyar embert tesztelt le.