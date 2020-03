Hónapokig juttatások nélkül maradnak a magyarországi idegenvezetők

Súlyos anyagi problémákkal kell szembenéznie a magyarországi idegenvezetőknek azok után, hogy a koronavírus-járvány miatt tulajdonképpen a hazai turizmus megszűnt. Az sem segíti jelenlegi helyzetüket, hogy az ágazati mentőcsomagban nincsenek benne az idegenvezetők, így sem bevétellel, sem pedig kedvezményekkel nem számolhatnak a következő hónapokban.

Mint ismert, a taxisok után további 81 480 kisvállalkozónak adott június 30-ig mentességet a kormány a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) átalányadó-fizetési kötelezettsége alól a koronavírus-járvány miatt. A kata-mentességi körbe eső területek között említették a fodrászatot, a szépségápolást, a festést, üvegezést, villanyszerelést, az egyéb humán-egészségügyi ellátást, az előadó-művészetet, a víz-, gáz-, fűtésszerelést, az épületasztalosságot, a járóbeteg-ellátást, a padló- és falburkolást, a testedzési szolgáltatást és egyéb sporttevékenységet, valamint az idősek és fogyatékossággal élők ellátását. Azonban az idegenvezetők kimaradtak a mentességből.

A Magyar Idegenvezetők Egyesületének (MIE) alapító tagja, Adamikné Juhász Nóra az Alfahírnek elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben azért nehéz a magyarországi idegenvezetők sorsa, mert a szakmában dolgozók nem munkavállalók, nem állnak az irodák alkalmazásában és nem is munkáltatók, így egyik eddigi kedvezményből sem részesülnek.

A MIE 3 hete folyamatosan tárgyalt a Magyar Turisztikai Ügynökség akciócsoportjával és a Kereskedelmi Kamara illetékeseivel, annak érdekében, hogy az idegenvezetők is belekerüljenek a kata-mentességbe.

"Óriási csalódás volt az ágazat szereplői számára, hogy cserbenhagyták őket"

- emelte ki, Adamikné Juhász Nóra hozzátéve, hogy az idegenvezetők 80-90 százaléka egyéni vállalkozóként van jelen a szektorban. A szakmát azért is érinti nehezen ez a döntést, mert ők voltak a legelsők, akiket komolyan érintett a pandémia, ugyanis már a járvány Kínában való feltűnésekor, az ázsiai turisták sorra mondták le utazásaikat. A velük foglalkozó idegenvezetők már február eleje óta munka nélkül maradtak.

Juhász Nóra olaszországi turistákkal foglalkozik, oly módon, hogy nem irodákkal áll kapcsolatban, hanem interneten keresztül keresik fel őt. Nyilvánvalóan mikor megjelent az országban a vírus, akkor bedőlt az egész olasz turizmus, így az elmúlt 1 hónapban munka nélkül maradt.

"Az olasz események után aztán felgyorsult minden és tulajdonképpen Magyarországon a turizmus bedőlt."

Hozzátette, nem értik a magyarországi idegenvezetők, hogy miért feledkezett meg róluk a kormány. Van egy olyan elképzelés is, hogy az állam talán azt hiszi, hogy a turistaszervezők az utazási irodák alkalmazottai. De ennek ellentmond, hogy már hetek óta felhívták a kormány figyelmét arra, hogy milyen veszélyek fenyegetik a szektort.

A Magyar Idegenvezetők Egyesülete most az ágazatban dolgozók számára azt tanácsolja: aki katás és nincs bevétele, szüneteltesse a vállalkozását addig is, míg esetleg történik valami könnyítés irányukba is.

"Borítékolható, hogy nekünk 4-5 hónapig semmilyen munkánk nem lesz, így pedig szinte semmilyen bevétellel sem számolhatunk"

- összegezte.

Adamikné Juhász Nóra szerint amíg tombol a koronavírus-járvány addig az idegenvezetők részére az volna óriási segítség, ha járulék- és adófizetési mentességet kapnának a következő hónapokban.

Véleménye szerint a pandémia csillapodása után a magyarországi turizmust úgy lehetne rövid időn belül helyreállítani, ha komoly összegeket fordítanának a marketingre. Ugyanis a járvány végeztével helyre kell állítani a bizalmat.