Négy fal közt - hárommilliárd embert szólítottak fel otthonmaradásra

A pandémia hatására a héten már a világ lakosságának harmadát szólították fel otthonmaradásra az AFP francia hírügynökség kalkulációja szerint.

A világ negyven országában, köztük a vírus által leginkább sújtott Olaszországban és Spanyolországban rendeltek el kötelező házi karantént. De a kötelezően otthonmaradók számát az Egyesült Államokban és Indiában bevezetett intézkedések dobták meg igazán. A karantén így összesen legalább 2,3 milliárd embert érint.

A kényszerítő intézkedésekhez még nem folyamodó, de az otthonmaradást kormányzati szinten preferáló országok lakossága meghaladja a 416 milliót. Ezen a szinten áll jelenleg Irán, Németország és Kanada, valamint szerdától Oroszországban sem lesz ajánlatos kimozdulni.

Míg sok helyen jól viselik az emberek a karantént, arról is érkeznek beszámolók, hogy a jó idő megérkeztével, valamint a napok számának emelkedésével Európában is egyre többen hagyják el a tiltás vagy ajánlás ellenére is otthonaikat. A legrosszabb helyzet mégis Afrikában állt elő, ahol káoszba torkolltak az új koronavírus miatt elrendelt kijárási tilalmak. A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget egy kompkikötőben, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került sor. Pedig a kontinens még nagyon a járvány elején jár, hivatalosan körülbelül négyezerre emelkedett a fertőzöttek száma szombaton.