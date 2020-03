Jobbik: A magyar demokrácia sötét napja volt a felhatalmazási törvény elfogadtatása

Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettese a magyar demokrácia sötét napjának nevezte, hogy a parlament kormánypárti többsége elfogadtatta a felhatalmazási törvényt. Az országgyűlési képviselő szerint Orbán Viktor és a Fidesz, kiegészítve néhány mandátumtolvajjal és sajnos a német nemzetiségi szószólóval megszavazták a jogszabályt.

Ez a törvény biztosítja Európa legnagyobb hatalmával rendelkező kormánya számára mindazokat a jogosítványokat, amelyeket most már sajnos korlátlan ideig megtarthatnak

- mondta sajtótájékoztatóján Brenner Koloman.

Megszavazta a kétharmad: amíg a járvány tart, Orbán Viktornak nem kell elszámolnia a rendeleteivel Ahogy az várható volt, a kormánypárti kétharmad támogatásával a Parlament elfogadta a koronavírus-törvényt, melynek értelmében a veszélyhelyzet végéig Orbán Viktornak nem kell elszámolnia a rendeleteivel a Törvényhozás előtt, és a megválasztott képviselők sem vizsgálhatják felül a kormány védekezéssel kapcsolatos intézkedéseit.

A Jobbik frakcióvezető-helyettese jelezte, pártja nemzeti néppártként kiállt a polgári és konzervatív értékek mentén a demokrácia alapértékei mellett, és amellett, hogy az országgyűlés jogköreit nem lehet ilyen módon megnyirbálni. Hangsúlyozta, a szólásszabadságot sem szabad ilyen mértékben egy "gumiparagrafusban" korlátozni annak ellenére, hogy természetesen veszélyhelyzetben - ahogy eddig is - az ellenzéki párt minden olyan intézkedést támogat amely valóban a koronavírus legyőzését szolgálja.

Áder János közben a tollát keresi

Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettese szerint kérdéseket vet fel, hogy Áder János köztársasági elnök nem szólította meg a lakosságot sem a vírus magyarországi megjelenése miatt, sem pedig a felhatalmazási törvény aláírása után.

Úgy tűnik, Áder János ebben az időszakban a tollát kereste, hiszen tegnap rettentő gyorsan aláírta és ráadásául még egy cinkos kommentárral is ellátta a felhatalmazási törvényt. Ezzel szemben a Jobbik álláspontja az, hogy a mostani helyzetben nem túlhatalomra, hanem széleskörű tesztelésre, őszinte sajtómunkára és a jól informált lakosság együttműködésére lenne szükség.

- mondta a Jobbik frakcióvezető-helyettese.

Ez gyors volt: Áder már alá is írta a felhatalmazási törvényt Ez nem a politikai haszonlesés ideje. A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény nem határidő nélküli, a kormány felhatalmazása nem korlátlan - közölte Áder János államfő, miután hétfőn elrendelte a jogszabály kihirdetését. A köztársasági elnöki hivatal honlapján olvasható nyilatkozatában az államfő kiemelte: a törvény megfelel az alaptörvény előírásainak, nemzetközi szerződésbe nem ütközik, vele szemben megalapozott alkotmányos aggály nem támasztható.

Az országgyűlési képviselő szerint Áder János köztársasági elnök azzal, hogy nem szólalt meg, nem békítette ebben a felfokozott légkörben a magyar polgárokat, alkalmatlanná vált magas közjogi tisztségének betöltésére.

Ne csak angolul, hanem németül és franciául is tájékoztassanak

A Jobbik arra hívta fel a figyelmet, hogy nem elegendő az angol nyelvű tájékoztatás a koronavírus járvány nyomán meghozott intézkedésekről. Brenner Koloman azt javasolja a kormánynak, hogy az angol mellett, folyamatosan tájékoztasson német és francia nyelven is. Mint rámutatott a hazai nemzetiségek közül létszámarányban a német nemzetiségű lakosság a legmagasabb, ezért is nevezte fontosnak a német kommunikációs nyelv bevezetését, hiszen az is jogos elvárás, hogy például a határon túli magyar nemzeti közösségeket is magyarul tájékoztassák, mondjuk Romániában vagy Szlovákiában, így Magyarországnak ebben is példát kell mutatnia.

Jó napot kívánok miniszterelnök úr, meg tetszett állítani Brüsszelt

Az Európai Unió a Jobbik álláspontja alapján is nagyon jelentős reformokra szorul. Ugyanakkor Brenner Koloman szerint cinikus az az érvelést amit Orbán Viktor miniszterelnök rádióbeszédében kifejtett, hogy az EU nem segít.

Ez hazugság! Egyrészt az egészségügy tagállami jogkör. Tehát jó napot kívánok miniszterelnök úr, meg tetszett állítani Brüsszelt, mert az egészségügy kizárólag a tíz éve kétharmaddal kormányzó Fidesz tevékenysége miatt van olyan állapotban, amit ez a koronavírus-járvány komolyan fog tesztelni. Ez a Fidesz és az ön felelőssége miniszterelnök úr!

- tette hozzá a Jobbik frakcióvezető-helyettese.

Az Európai Unió pedig viszonylag gyorsan reagált ahhoz képest, hogy 27 tagállami érdeket kellett összeegyeztetnie. Nagyon jelentős pénzösszeg áll Magyarország rendelkezésére és a Fidesz érvelése, hogy ezek még korábban lekötött pénzek voltak hamis, mert ezeket a pénzeket a magyar kormány döntésének értelmében azonnal át lehetne csoportosítani a koronavírussal szembeni védekezésre. - hangzott el a sajtótájékoztatón. A Jobbik politikusa arra kéri a Fideszt, hogy fejezzék be az Európai Unió elleni uszítást és a kormány foglalkozzon a járvánnyal, mert mindannyiunk érdeke hogy a vírust győzzük le és ne Magyarország euroatlanti beágyazottságát, a demokráciát.