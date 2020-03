Megszavazta a kétharmad: amíg a járvány tart, Orbán Viktornak nem kell elszámolnia a rendeleteivel

Mivel hétfőn a parlamenti ellenzék nem támogatta a kormánypártokat abban, hogy a házszabálytól eltérően tárgyaljanak a felhatalmazási törvényről, ezért kedden nem is szavazhattak a konkrét időkorlát nélküli rendeleti kormányzásról. Azonban az általános vita lezajlott, és a négy órán keresztül tartó napirendi pont legfontosabb tanulsága is könnyen levonható: a kormánypártoknak, és az Orbán-kormánynak nincs semmi szüksége az ellenzékre, még egy világjárvány idején is.