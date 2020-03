A járulékfizetés átütemezését és a szalonok bezárását szeretnék a fodrászok

A koronavírus-járvány nyomán meghozott rendeletek éppen a fodrászokat érintik hátrányosan. A kormány szerint létszükséglet a fodrászatok nyitva tartása, miközben lehetetlen betartani a javasolt másfél-két méteres távolságot. Ettől függetlenül a legtöbb fodrászüzlet zárva tart, viszon a kabinet KATÁ-s adózókat érintő adókönnyítése csak a fodrászok hatvan százalékát érinti. Az Alfahírnek nyilatkozó Hajas László, a Magyar Fodrász és Kozmetikus Közhasznú Egyesület (MFKKE) elnöke azt javasolja a kormánynak, hogy a fodrászatoknak is el kellene engedni a járulékfizetési kötelezettséget.

Megfogadták az ajánlását a fodrászok? A járvány miatt bezártak a fodrász-szalonok?

Többségük elfogadta, hogy ez most egy ilyen helyzet és körülbelül az üzletek 80-85 százaléka bezárt.

Kik azok akik továbbra is nyitva vannak? A nagyobb szalonok vagy a kisebb, egy vagy két személyes üzletek?

Inkább a kisebb, az egyszemélyes üzletek maradtak nyitva. Nekik muszáj nyitva tartaniuk mert a megélhetésük múlik azon, hogy dolgozzanak.

Tud olyan kollégáról, aki a munka közben fertőződött meg?

Hallottam ilyen esetről, de ismerőseim körében nem fertőződtek meg a koronavírussal.

A kormány által meghirdetett KATÁ-sokat érintő adókönnyítés körülbelül hány fodrászt, kozmetikust műkörmöst stb. érint?

Nehéz ezt megmondani, de a fodrászok körülbelül 60 százaléka KATÁ-s. Sokan vannak egyéni vállalkozók, vannak aztán a kisebb cégek tulajdonosai és ezen keresztül vannak az alkalmazottak.

Azokkal a fodrászokkal akikkel beszéltem jelezték, hogy kft-ként dolgoznak, illetve dolgoztatnak, ezért őket nem érinti a KATÁ-sokat segítő kormány-döntés. Legtöbbjük zárva van, de nem rúgnak ki senkit és abban reménykednek, hogy két hónapnál nem tarthat tovább a járvány. A Magyar Fodrász és Kozmetikus Közhasznú Egyesület készül valamilyen ajánlásra, hogy ezek a munkaadók és munkavállalók is részesüljenek segítségben?

Egyelőre várjuk a kormány további rendeleteit. Bár, ez a legutóbbi kormányrendelet, amely szerint létszükséglet, hogy nyitva legyenek a fodrászatok ez egy kicsit megzavarta az emberek fejét... Mi is abban bízunk hogy a járulékfizetési kötelezettség alól mentesülünk. Ez az én cégemben is egy tetemes összeg, vagy ha ez nem történik meg, akkor valami más megoldást kell találni. Nem akarjuk elbocsátani az alkalmazottakat, ezért vagy bejelentjük őket rövidebb munkaidőre, vagy pedig el kell küldeni őket fizetés nélküli szabadságra, hogy ne kelljen járulékot fizetni mert azt képtelen lennék mondjuk három hónapig úgy fizetni, hogy közben nincs bevétel. Ráadásul, ha végül mégis rákényszerülünk az elbocsátásra akkor, a munkanélküli segély nemzetgazdasági és persze munkaügyi szempontból is sokkal jobban megterhelheti az ország működését.

Akkor tehát ezeket ajánlanák a kormánynak?

Én már megfogalmaztam ezeket az ajánlásokat, el is küldtem és nekem is az a meglátásom, hogy el kellene engedni a járulékfizetési kötelezettséget. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz szektorokra lebontani, ugye vannak vállalkozások amelyek tovább működnek, ahol nincs személyes kontaktus, de nálunk lehetetlen a javasolt másfél méteres távolság megtartása. Tehát, ha valóban az a cél, hogy lassítsuk a vírus terjedését, akkor a fodrászatok gócpontnak tekinthetők, ezért is javasoljuk a fodrászatok bezárását. Legfeljebb két-három hónap múlva kicsit hosszabb hajakkal, kicsit lenőtt hajakkal, de jöhetnek a vendégek és mi várni fogjuk őket.