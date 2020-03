Nem lehet előre látni a koronavírus-járvány végét, de szakemberek szerint később ciklikusan visszatérhet

Az egyik leggyakoribb kérdés a koronavírus-járvány kapcsán az, hogy mikor ér véget? Mikor tervezhetünk előre, mikor mehetünk el szórakozni, a barátainkkal egy jót beszélgetni, nyaralni, ügyeket intézni, azaz mikor térhetünk végre vissza a megszokott hétköznapokba? Úgy tűnik azonban, hogy ezekre a kérdésekre még a virológusok sem tudnak megnyugtató választ adni.

A Pécsi Tudományegyetem csatornájának interjút adó Prof. Dr. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ Virológiai kutatócsoport, valamint a Koronavírus Kutató Akciócsoport vezetője sem tudta megmondani a járvány végét, de jelezte, a korábbi napokhoz, hetekhez képes most úgy tűnik, nem növekszik akkora mértékben a megbetegedések száma.

Jelen pillanatban nem tudjuk megmondani a járvány várható végét. Matematikai becslések, számítások vannak erre, de azt látjuk, hogy a számok nem növekednek olyan intenzíven, tehát az intézkedések és a lakosság fegyelmezettsége nagyban lassítja most a járvány terjedését. Azt, hogy mikor lépünk be az új szakaszba, a tömeges megbetegedések szakaszába, szintén nehéz előre jelezni, de itt is inkább csökkenő tendencia figyelhető meg

- mondta Jakab Ferenc.

Készül a vakcina, de a tömeges oltás még messze van

A világ gyógyszerkutatói most elsősorban a koronavírus ellenszerét kutatják. Részeredmények már vannak, de a vakcina elkészítéséig még hetek vagy akár hónapok is eltelhetnek.

Vannak már biztató eredmények, és a magyar kutatócsoport is foglalkozik a meglévő alapanyagok tesztelésével. Ezek azonban még csak a laboratóriumi fázisban tartanak, vagyis egyhamar nem lesznek közforgalomban

- közölte a Koronavírus Kutató Akciócsoport vezetője.

Jakab Ferenc szólt arról a felvetésről is, hogy újra meg lehet-e fertőződni a vírussal? A PTE kutatásvezetője szerint ez is még tesztelés alatt áll, de most úgy látják, rövid távon, 1-3 évig minimum védettséget szerez az, aki átesik a koronavírus-fertőzésen. A szakember úgy vélte, ha vége is lesz a járványnak, a következő években ciklikusan visszatérhet.