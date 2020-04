Z. Kárpát: fizetésből, nyugdíjból történő letiltásra is vonatkozzon a törlesztési moratórium!

A Jobbik a végrehajtások olyan típusai esetében is a moratórium haladéktalan elrendelését követeli, mikor a kisnyugdíjakat vagy legalacsonyabb kereseteket letiltásokkal sújtanák! A konzervatív ellenzéki párt egyetlen kikötése az, hogy a gyermekeket illető vagy a velük kapcsolatos, úgynevezett tartási kötelezettségekből keletkezett követelések továbbra is érvényesíthetőek legyenek – írja közleményében Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője.

A honatya emlékeztet, hiába rendelték el a Jobbik javaslatai nyomán a törlesztési moratóriumot, az nagyon sok ember esetében semmiféle könnyebbséget nem hozott. Rámutat,

a moratórium nem vonatkozik azokra, akiken a végrehajtók akarják beszedni a vélt vagy valós tartozásokat,

ezért semmi sem zárja ki azt sem, hogy a kisnyugdíjakat vagy a legalacsonyabb kereseteket is 33, illetve 50 százalékos tiltásokkal sújtsák. Utóbbi kategória esetében ez a korábbinál is súlyosabb helyzetet okozhat, hiszen a kisebb fizetésűeknél egyáltalán nem biztos, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben meg tudják tartani az állásukat, vagy a szert tudnak tenni akkora keresetre, mint korábban. A nyugdíj – mint sok esetben az egyetlen bevételi forrás Magyarországon – egyáltalán nem bírja el, hogy még levonásokkal is sújtsák – húzza alá az ellenzéki képviselő.

A jogkövető magyar állampolgárokat pedig nem szabad kitenni a végrehajtók igencsak furcsán szabályozottnak tűnő iparágának a válság közepén!

– zárul a jobbikos politikus kommünikéje.