Maszk-nagyhatalom?! Több mint 116 millió maszkot rendelt Magyarország

Szijjártó Péter külügyminiszter a Parlamentben ezzel magyarázta kedden, miért tudja hazánk segíteni a déli országokat.

(Egyébként hétfőn még arról beszélt a politikus Észak-Macedóniában, hogy Magyarország vásárolt egy maszkok gyártására alkalmas gyártósort Kínától).

Szóval, Szijjártó Péter mai közlése szerint

"116.258.940 maszkra van szerződésünk", ebből 30.960.096 maszk már megérkezett Magyarországra,

és

még ezen a héten érkezik 80.086.000 darab,

ezeket a kipakolás után Állami Egészségügyi Ellátó Központ raktárában helyezik el, ahonnan megkapják a készleteket a kórházak és az egészségügyi intézmények.

Elmondta azt is, hogy a főváros és az ellenzéki vezetésű kerületek közül három (VII., VIII., XI.) is igényelt összesen 165 ezer maszkot, ez is megérkezett a repülőgépen.

Emlékezetes, korábban éppen Orbán Viktor ismerte el a Parlamentben, hogy nincs elég maszk az országban, és nem is tudja azt garantálni.

"Ma nem tudom garantálni a magyaroknak azt, hogy lesz elég védőmaszk az országban, amit patikai forgalomba meg tudnak vásárolni, és mindennap hozzá fognak jutni. Ezért kérem őket, hogy viseljenek maszkot, de nem tudom garantálni ennek föltételeit, ezért elő sem írhatom a kötelezőségét"

- mondta a miniszterelnök múlt hét hétfőn.