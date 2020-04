Közgyűjteményi dolgozók: Béremelést továbbra sem ad a kormány, viszont elveszi a közalkalmazotti státuszukat

A pénteki Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendelet értelmében a cégek egyoldalúan bevezethetik a 24 hónapos munkaidő-keretet, ez lényeges könnyítés a most leálló, vagy tevékenységüket visszafogó (elsősorban termelő) nagyvállalatok számára, számukra ugyanis ez egy fontos rugalmassági elem lehet, akár az elbocsátásokat is visszafoghatja - írja a Portfolio.hu.

A lap azonban felhívja a figyelmet arra is, hogy ennek bizony ára van: természetesen a dolgozók fizetik meg, akiket így könnyebb is lesz elbocsátani.

"A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló kormányrendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről" címet viselő jogszabály lényeges pontja, hogy a munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet elrendelhet, egyoldalúan.

A lap szerint a döntés arról az oldalról érthető és racionális, hogy a kormány ezzel is a leálló (elsősorban gyártó) cégeket akarja így támogatni. A kényszerű leálláson lévő cégek ugyanis most is állásidőre járó alapbért fizetnek az el nem bocsátott dolgozók számára, miközben kiesik a bevételük, később a 24 hónapos munkaidőkeret alatt viszont lehetősége lesz a munkaadónak az így kiesett órákat ledolgoztatni a munkavállalókkal.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint viszont a céget "így semmilyen veszteség nem éri, miközben a munkavállaló majd beleszakad a munkába". A szakszervezet úgy véli, hogy "a kormány a magyar munkavállalókkal szemben újra a korábban adókedvezményekkel, mesterségesen alacsonyan tartott bérekkel és maximális rugalmasságot biztosító munka törvénykönyvével megsegített multinacionális vállalatok mellé áll".

A jelenlegi szabályozás értelmezésük szerint lehetővé teszi a havi egy pihenőnap kiadását, heti 60 órás munkavégzést (mindezt túlórapótlék nélkül, hiszen a ledolgoztatott órák helyett a munkáltató kiadhat pihenőnapokat, mint most, amikor állnak az üzemek). A szakszervezetek szerint a dolgozót az intézkedés röghöz köti, hiszen, aki most nem végez munkát, annak negatív órái, tartozása halmozódik fel, amit vissza kell fizetnie, amikor munkahelyet akar váltani vagy nyugdíjba szeretne vonulni.

A könyvtárosokba, levéltárosokba és a muzeológusokba is belerúg a kormány

A finoman szólva eddig sem elkényeztett - 12 éve egy fillér béremelést nem kapó - közgyűjteményi dolgozók is megkapták a Fidesz-kormány ajándékcsomagját. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma még április 9-én, Nagycsütörtökön este 19:45-kor küldte el „társadalmi egyeztetésre” a KKDSZ e-mail címére azt a törvénytervezetet, mely majdnem valamennyi tagunk közalkalmazotti jogviszonyát érinti, és erről a törvénytervezetről 2020. április 14-én, kedden – a négynapos ünnep utáni első munkanapon – reggel 8:30-ig várja a társadalmi partnerek, így a KKDSZ véleményét is - olvasható a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének közleményében.

Emlékeztetnek: a 28 oldalas, sok mindenre kitérő szövegben szó van a könyvtárak, levéltárak, múzeumok és a közművelődés dolgozóiról, akik – a tervezet szerint – 2020 november elsejétől már nem közalkalmazottként a KJT szabályai alapján kerülnek foglalkoztatásra, hanem alkalmazottak lesznek és a Munka Törvénykönyve fog vonatkozni rájuk.

"Legdurvább, hogy a munkaviszonyba kényszerítést nem is kompenzálja, a bérek maradnak a 12 évvel ezelőtti szinten. Még egy 30%-os mézesmadzag sincs beígérve, mint a szakoktatóknak"

Álláspontuk szerint nagyon durva állami kézi vezérléshez teremti meg a feltételeket a Kulturális (CXL) törvény módosítása is.

"Elfogadhatatlan a munkavállaló barátnak nem nagyon nevezhető munka törvénykönyvét érintő változtatások miatt is, pl. 24 hónapos munkaidőkeret és a szabadságkiadás"

A KKDSZ tiltakozik a törvény életbeléptetése ellen, mert egyáltalán nem találja indokoltnak a kiszervezéseket, és elfogadhatatlannak tartja a törvénytervezet időzítését is - olvasható a szakszervezet közleményében.

Ander: El a kezekkel a közalkalmazotti jogállástól!

"A Kínai Kommunista Párttal egyre jobb viszonyt ápoló kormánypárti hatalmasságok kegyenceinek egy méregdrága (és titkosított) gigaberuházást hozott a NER húsvéti nyula. Ezzel szemben egy egészen más ajándékkal lepték meg a könyvtárosokat, a levéltárosokat, a muzeológusokat valamint a közművelődési intézményekben amúgy is megalázóan alacsony fizetésért dolgozókat"

- áll Ander Balázs vasárnapi közleményében.

A Jobbik alelnöke emlékeztetett: a csütörtök este részükre "társadalmi egyeztetés" céljából megküldött javaslat még a közalkalmazotti jogviszonyt is elvenné az ágazat munkavállalóitól.