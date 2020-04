Z. Kárpát Dániel: a kormány a kieső bérek 35 százalékát sem pótolná ki

A bérek 33, de akár 50 százalékát is levonhatják a gazdasági válság idején is a végrehajtók - írja a 24.hu. Az utóbbi hetekben több mint százezer ember vesztette el munkáját. Ezek között akadnak többen is olyanok, akiktől végrehajtók vonják el a munkabér egy részét. Ráadásul, akik albérletben is élnek, tulajdonképpen a fizetésképtelenség felé haladnak.