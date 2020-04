Két hét múlva a Mercedes is újraindítja a gyártást

A kecskeméti gyár 2020. április 28-tól fokozatosan indítja újra termelését. A fokozatos gyártásindítás alatt

először egy műszakos munkarendben történik majd a munkavégzés.

A felfutást ezt követően rugalmasan alakítják majd, így biztosítva a gyors reagálás képességét – közölte a Portfolióval a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

A közleményben a társaság emlékeztet arra, hogy a COVID-19 koronavírus világjárvány miatt a Daimler AG 2020. március közepén úgy döntött, hogy megszakítja a gyártást európai telephelyeinek nagy részén, illetve a munkát egyes adminisztratív területeken. Ennek részeként a németországi telephelyeken április 6. és 17. között bevezetésre került a rövidített munkaidő (Kurzarbeit). A Daimler AG döntése alapján a személygépkocsi-, haszongépjármű-, és tehergépjármű-gyártó telephelyein, illetve egyes adminisztratív területeken a korábban bevezetett rövidített munkaidő alkalmazását április 30-ig meghosszabbítja. Mivel a kialakult helyzet országonként változó, ezért az európai telephelyek szabályozása is országonként eltérő.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyára is a legtöbb területen megszakította a munkát március 20-a, péntektől. A munkamegszakítás a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban 2020. április 27-ig bezárólag tart majd. Az elengedhetetlenül szükséges területek működését (mint például az ún. veszélyhelyzeti munkavégzés) továbbra is biztosítjuk, ezeken a részlegeken a munkatársak létszámát minimálisra csökkentettük, megfelelő védelmükről továbbra is gondoskodunk.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. célja továbbra is az, hogy a dolgozók munkahelyét és bérét lehetőleg hosszútávon biztosítani tudja. Vállalatunk továbbra is egyeztet a szakszervezetekkel egy minden fél számára megnyugtató megoldás közös kialakítása érdekében

– hangsúlyozza a cég.

„Továbbra is munkavállalóink egészsége és biztonsága a legfontosabb, ezért további szigorú higiéniai- és védőintézkedéseket vezetünk be, amelyek részleteiről a későbbiekben adunk bővebb tájékoztatást” – olvasható a közleményben.

A vállalatvezetés folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális helyzetet és szükség esetén további intézkedéseket hoz.

A Mercedes-Benz Kecskeméti gyára jelenleg több mint 4400 munkavállalót foglalkoztat.

A közelmúltban az Audi, a Suzuki és az Opel is bejelentette, újra elindítják a termelést magyarországi üzemeikben.