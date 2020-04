Az MTI buktatta le, hogy egy kartellezésért megbírságolt, és egy sportruházat-forgalmazó cég dobozai is a Wizz Airrel jöttek

Év elején jött a hír, hogy a a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a 2016 óta tartó, "Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű EU-s pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos vizsgálatát, és a Medirex Zrt.-t, más orvosi eszközök beszerzésével is foglalkozó céggel együtt, - kartellezés miatt elmeszelték. A trükk lényege az volt, hogy bár 2015-ben MRI és CT-berendezések beszerzésére pályázhattak az Európai Uniónál a magyar kórházak, és végül 32 milliárd forintért tudtak ebből a keretből gépeket vásárolni, azonban a GVH megállapította, a vizsgált cégek egymás között zsírozták le az egészségügyi intézmények megrendeléseit.

Ezért idén januárban összesen 1.6 milliárd forint bírságot rótt ki GVH hét érintett vállalatra, miközben 21 céggel szemben indítottak eljárást. A kartellezés miatt a Medirex Zrt.-vel szemben 162.624.000,- Ft, azaz százhatvankétmillió hatszázhuszonnégyezer forint bírságot állapított meg a Versenyhivatal.

Kartellező fürkészek

Úgy tűnik azonban, hogy ez nem hatotta meg különösebben azokat a döntéshozókat, akik a Medirex Zrt.-t. bízták meg a beszerzéssel. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy a Medirex Zrt. lehet Orbán Viktor egyik "fürkésze".

A beérkezett újabb egészségügyi védőfelszerelésekből álló szállítmányt pakolják le a kiszállítást lebonyolító Wabere's-Szemerey Logisztika Kft. (WLSZ) teherautójáról a fővárosi Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő udvarán. MTI/Szigetváry Zsolt

S erre a közmédia hozta a bizonyítékot. A hét elején az MTI kamerái előtt pakolták ki az egyik WizzAir gépből a Kínából érkezett védőfelszereléseket. A dobozokon pedig a kínai zászló mellett a magyar trikolór is ott van, alatta pedig a megrendelő, a kartellezés miatt megbírságolt Medirex Zrt. logója.

Érkeztek a szájmaszkok és ki tudja még mi minden

A "fürkészek" tehát hozták is a kért eszközöket, de feltűnt egy másik cég is, mégpedig a Marosport kft. lógója. Felmerül a kérdés, hogy miként került ez az egészségügyi védőfelszerelések helyett sportruházatokat forgalmazó kft. is a "fürkészek" közé. Lehet, hogy sehogy sem, és a sportcég egészen máshogy keveredett bele a szájmaszk üzletbe. Felmerülhet ugyanis, hogy a WizzAir, utasok vagy más szállítási megrendelések híján, kihasználva a kínálkozó alkalmat, nemcsak szájmaszkokat, gumikesztyűket hozott Budapestre, hanem még egy sor más árut is.

A Kínából érkezett újabb egészségügyi védőfelszerelés-szállítmányt pakolják ki a Liszt Ferenc-repülőtéren 2020. április 13-án. MTI/Botár Gergely/ kormany.hu

Belenagyítva:

Lehetnek még kartellezésen kapott cégek a beszerzések mögött?

Stummer János, a Jobbik országgyűlési képviselője Facebook-oldalán arról ír, hogy kartellezők kötötték az üzletet Kínában a magyar adófizetők kontójára. Úgy vélte, a Medirex Zrt. intézte azt a maszkgyártó gépsort ami a miniszterelnöki videóban is feltűnt.

A képviselő leginkább arra kíváncsi, hogy a Medirex Zrt.-n kívül hány kartellügyben érintett, kétes hátterű céggel kötött még szerződést Orbán Viktor kormánya maszkok és más eszközök behozatalára.