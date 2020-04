Több önkormányzat is szigorít a hétvégére

Több önkormányzat is úgy döntött, hogy a húsvéti hétvége mintájára ezen a hétvégén is szigorítanak a kijárási korlátozáson. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy szombattól meghosszabbították egy héttel a kijárási korlátozást és a polgármesterek a húsvéthoz hasonlóan ezen hétvégén is szigoríthatnak a kormányzat által elrendelt korlátozásokon.

Vidéki települések és fővárosi kerületek egyaránt élnek a jogosítvánnyal, így több helyen is szigorítanak az enyhének számító kijárási korlátozásokon szombat 00.00 órától vasárnap 24.00 óráig.

Bezár a két fővárosi sziget

Budapesten Karácsony Gergely döntése alapján reggel 9 és 20 óra között lezárják a Margitszigetet. A főpolgármester a III. kerület vezetőjével egyeztetve ugyanilyen korlátozásokat vezetnek be az Óbudai-szigeten és a Római-parton.

Kiss László polgármester szerint azért van szükség az újabb lezárásra, mert a korábbi tapasztalatok szerint a várható látogatódömping miatt az emberek közötti biztonságos távolságot nem lehetne fenntartani.

A főváros VIII. kerületében ezen a hétégén sem lehet használni a közparkokat. Az Orczy-park mellett a Teleki téri, Mátyás téri, Kálvária téri, Golgota téri közparkokat és a FiDo Parkot is lezárják péntek estétől vasárnap éjfélig. Pikó András, Józsefváros polgármestere arra kérte a kerület rendészeit és a közterület-felügyelet állományát, hogy a hétvégén fokozottan legyenek jelen a városrész közterein.

Terézvárosban a közterületeket kizárólag áthaladásra és egyéni sporttevékenységre lehet használni. A közterületeken semmilyen csoportosulás (kettő vagy több nem ugyanazon háztartásban élő személyekből álló gyülekezés) nem megengedett. A veszélyhelyzet idejére a Hunyadi és a Jókai tér mellett a Liszt Ferenc teret is lezárták.

Ugyanolyan vagy enyhébb, mint a húsvéti

Debrecenben maradnak a húsvéti korlátozások. Lezárják a Békás-tó környékét és a népszerű nagyerdei játszóteret - ezt jelentette be Papp László polgármester.

A debreceniek egyik kedvelt kirándulóhelyén, a Tisza-tó fővárosának tekintett Tiszafüreden is korlátozó intézkedéseket vezettek be a hétvégére.

Gödöllőn a kutyafuttatókat kivéve ugyanazok a korlátozások lesznek mint húsvét hétvégén. Tilos lesz a játszótereken tartózkodni, lezárják a közforgalom elől azokat a közterületeket és parkolókat, amelyeket hagyományosan sok ember keres fel hétvégenként és az ünnepi időszakokban.

Salgótarjánban szintén tilos a játszóterek használata, és csoportosoan nem lehet használni a sportpályákat sem. Fekete Zsolt polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy az általuk meghozott intézkedés alapján a nem közös háztartásban élő személyek esetén együtt közterületen maximum 2 fő tartózkodhat. Azaz 3 vagy annál több nem egy háztartásban élő személy már csoportnak minősül, és a szabályozásunk alapján szabálysértést követnek el. Rájuk szabálysértési bírság szabható ki, vagy feljelentés tehető ellenük.

Tokajban a hétvégén nem lehet használni a Bodrog partjánál, a Fesztiválkatlannál, a Paulay Ede Színháznál és a Bonchidai csárda melletti Tisza-parti parkolót, valamint a Finánc-dombi kilátó is zárva marad.

Szarvas polgármestere is a húsvét hétvégi korlátozásokat vezeti vissza. Babák Mihály elrendelte több, a Holt-Körös partján található közlejáró, valamint a Liget Hotellel szembeni vízparti lejáró lezárását. Az önkormányzat ezzel azt szeretné elérni, hogy horgászturisták se érkezzenek hétvégére a városba. A közeli Csongrádon lezárták a népszerű nyaralóhelyen, a Körös-toroknál található sportpályákat.

Veszprémben tilos lesz a népszerű kirándulóhelyeken tartózkodni, mint a Gulya-domb, a Séd-völgy, a Benedek-hegy és a parkerdő. A játszótereket és a kültéri a sporteszközöket itt sem lehet használni. A hétvégén kizárólag a területen való áthaladás céljából lehet tartózkodni a Kossuth utcában, az Erzsébet-ligetben, a Szabadság téren, a Vár utcán és a Színházkertben.

Miskolcon ezen a hétvégén ismét lezárják a hétvégéken gyakran használt parkolókat. A lakosság részére fenntartott helyeket a helyiek továbbra is használhatják. A közeli Lillafüred frekventált helyszínein is hasonló korlátozásokat vezettek be.

Péterffy Attila Pécs polgármestere ezen a hétvégén is közterületek lezárását rendelte el. A Tüskésréti szabadidőpark és annak parkolója, a Mandulás játszótér a Malomvölgyi szabadidőpark és a Tettye park és parkoló is zárva lesz. Annyi az enyhülés húsvét hétfőhöz képest, hogy a Malomvölgyi tó és Kökényi tó területét felkereshetik horgászok.

Egerben a hétvégén lezárják az egri várat, a Dobó teret, a Gárdonyi teret, és az Érsekkertet, továbbá a belvárosi parkolókat.

Szegeden Botka László polgármester úgy döntött, hogy a hétvégén szabadban lenni, sportolni vagy kutyát sétáltatni legfeljebb napi egy órán keresztül lehet, azt is egyedül, vagy csak azokkal, akikkel egy háztartásban élnek.