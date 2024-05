Gyermekvédelem Fidesz módra: a gyónási titok fontosabb, mint a bántalmazott gyerekek megóvása

A javaslatot a fideszes Dunai Mónika adta be, ami már meg is jelent a parlament honlapján. Ebben az szerepel, hogy az egyházi személyeknek nem kellene jelenteniük a gyerekek ellen elkövetett bűncselekményeket, hogyha arról gyónás útján szereztek tudomást – írja a Telex.

Isten, haza, család? A Fidesz nem megvédi, hanem kiszolgáltatottá teszi a gyerekeket

Mint ismert, februárban derült ki, hogy a pápalátogatás ürügyén Novák Katalin (akkori) köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesének, K. Endrének, aki pedofil főnökének falazott. Novák és a kegyelmet ellenjegyző Varga Judit is belebukott a botrányba, ám a történt kulcsszereplője továbbra is éli világát. Az elnöki kegyelmet kijáró Balog Zoltán maradt református püspök, és mind a mai napig ragaszkodik ahhoz a téveszméjéhez, hogy helyesen cselekedett.

A pedofilbotrányra válaszul az állampárt kijött egy új gyermekvédelmi csomaggal. A több jogszabályt is módosító javaslat szerint a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményeknél nem lenne elévülés, azokat is büntetnék, akik tudnak a bántalmazásról, de nem jeleznek. Hogy az állampárt szándékai mennyire komolyak, azt Dunai Mónika javaslata is ékesen bizonyítja.

Ez úgy szól,

a jövőben nem lenne jelzési kötelességük az egyházak vagy vallási egyesületek „vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjainak” olyan információval kapcsolatban, amire titoktartási kötelezettségük vonatkozik.

Az indoklás a gyermekvédelmi jelzőrendszer egységesítésével érvel. Lényegében azt mondják, a gyónás „kívül esik a közfeladatellátás körén”, az így szerzett információt nem kell kiadni. A módosítási javaslat arra is kitért, hogy a különböző állami szerveknek, köznevelési intézményeknek és gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek milyen jelzési vagy kezdeményezési kötelezettségeik vannak, illetve milyen következményei vannak, ha nem tesznek feljelentést időben.

Az egyház előbbre való, mint az áldozatok védelme?

A javaslatban az is szerepel, hogy a gyermekjóléti szolgáltató munkatársát vagy a gyámhatósági ügyintézőjét büntetőjogi felelősségre lehet vonni, ha legkésőbb 3 munkanapon belül nem kezdi meg a kiemelt veszélyeztetésre vonatkozó jelzés kivizsgálását. A kiemelt veszélyeztető okra utaló körülmény lehet többek között a gyerek szexuális bántalmazására, fizikai bántalmazására vagy elhanyagolására utaló körülmény.

"Nem kockáztathatunk, a gyermekeket védenie kell ezeknek az intézményeknek"

– mondta korábban Rétvári Bence.

Ezzel még egyet is lehet érteni, azzal már nem, hogy éppen az egyház az, amit a kormány hagy „szabadon” működni. Hodász Andrást, Pető Attilát és Pion Istvánt korábban egy-egy pap molesztálta; Pop Mertet, a bicskei gyermekotthon egykori lakóját az igazgató zaklatta; Ivák Bence színészt gyerekkorában 7 éven keresztül zaklatták, Kozma Lilla Rita szociális munkás 2009-ben "egy máig hivatalban lévő politikus áldozata” volt.

Van még kérdés?

