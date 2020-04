A diákok szerint nem jó ötlet a járvány közepén megtartani az érettségit

Nem foglalkozott egyáltalán a diákok kérésével az érettségivel kapcsolatban a kormányzat - jelentette ki Sipos Ferenc Norbert az Adom diákmozgalom elnökségi tagja az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Sipos Ferenc Norbert szerint közlemény útján több javaslatot is eljuttattak az Emberi Erőforrások Minisztériumához, de nem kaptak semmilyen visszajelzést sem arról, hogy érdemben figyelembe vették volna azokat.

"Nem javasoltuk azt, hogy május negyedikén tartsák meg az írásbeli vizsgákat"

- mondta Sipos, hozzátéve: az ő ötletük alapján július végén, augusztus elején lettek volna az írásbeli vizsgák, míg az egyetem felvételi ponthatárok kihirdetésére ezek után lett volna még egy hónap.

Sipos Ferenc Norbert szerint jelenleg nem lehet tudni, hogyan alakul hazánkban a járvány helyzete, ezért rendkívül kockázatos lenne már május negyedikén megtartani a vizsgákat.

Leszögezte: lehet, hogy elhalasztják a szóbeli vizsgákat, ami akár könnyebbség is lehet egyesek számára, de ilyen helyzetben nem azt kell nézni, hogy ki profitálhat a helyzetből.

Ugyanis a diákok között is akadnak bőven krónikus betegek, akik veszélyeztetettek, illetve rengeteg idős pedagógus van, akiknek most be kell menniük az intézményekbe.

Arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 20 évben soha ilyen kevés egyetemi felvételi jelentkező nem volt úgy reagált, hogy a statisztikai adatokat vizsgálva: a 27 év felettiek körében a legnagyobb, de más korosztályokban is jelentős a visszaesés. Kiemelte, hogy 2014 óta azt kommunikálta a kormányzat, hogy ettől az évtől kötelező lesz a nyelvvizsga a felvételihez, amit éveken át több szervezet is kifogásolt, ugyanis a hazai oktatási rendszer nem nyújt annyi alapot, hogy segítsen egy diákot a középszintű nyelvvizsga elvégzéséhez. Végül a kormány az utolsó utáni pillanatban meghátrált, miután számára is nyilvánvalóvá vált, hogy ez az intézkedés súlyos károkat okozhat.