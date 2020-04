Elkezdték gyújtogatni az 5G-tornyokat, mert azt hiszik, hogy azok szórják a vírust

Rengeteg összeesküvés-elmélet terjed a koronavírussal kapcsolatban, nagyon sokan tudni vélik, hogy kik, miért és milyen érdekekből szabadították a világra a járványt. Az ilyen konteók akkor válnak különösen veszélyessé, ha néhány embert konkrét cselekvésre ösztönöznek. Pontosan ez történik az 5G-tornyok esetében.

Az ötödik generációs mobilhálózat a jelenlegi standardok következő fejlettségi szintű telekommunikációs rendszere, jelenleg is zajlik a kiépítése, de már a Covid-19 előtt is indulatokat gerjesztett. A magasabb frekvencia miatt többen az egészségkárosító hatásoktól tartanak. Mások inkább attól, hogy a például Huawei által telepített nyugat-európai hálózaton keresztül a kínaiak hozzáférhetnek bizonyos adataikhoz.

És akkor jött a vírus

A Wired szerint onnan indult a konteó, hogy január 22-én a belga Het Laatste Nieuws közzétett egy orvossal készült interjút arról, hogy az 5G életveszélyes. Kris van Kerckhoven ezzel az alusisakosoknak nem mondott újat, az őrület akkor kezdődött, amikor az újságíró valamiért felvetette, hogy esetleg lehet-e kapcsolat az 5G adótornyok és a vírus között. Az orvos erre azt válaszolta, hogy nem nézett annyira utána, de nincs kizárva.

A lap online felületéről hamar eltávolították a mindenféle tudományos alátámasztás nélküli elmélkedést, de ahogy az a neten lenni szokott, ekkor már késő volt, az 5G -> koronavírus hoax önálló életre kelt és virálisan hasított. Alapvetően két verzió futott:

az egyik, hogy maguk a tornyok szórják a vírust, a másik, hogy csak meggyengítik az ember immunrendszerét, így segítve a Covid-19-et.

Veszélyessé váló butaság

Az Egyesült Királyságban több 5G-tornyot is felgyújtottak, hogy "megakadályozzák" a vírus terjedését, a Reuters beszámolója szerint már Hollandiában is történt ilyen eset. Néhány alkalommal még a mérnököket és szerelőket is inzultálták. Valami zavar támadhatott a hoax-erőben, amikor az Engadget szerint Birminghamben pont egy olyan tornyot sikerült megrongálni, ami maximum 4G-képes. A brit politikusok nem győzik cáfolni a hülyeséget, Liverpool polgármestere, Joe Anderson fenyegetéseket is kapott ezért.

Józan ésszel nehéz felfogni, hogy egy telekommunikációs, vezeték nélküli hálózat hogyan tudná segíteni egy cseppfertőzéses vírus terjedését, de a helyzet odáig fajult, hogy a WHO-nak is reagálnia kellett:

Mint minden konteónál, ennél is lényeges, hogy a platformok, amelyeken terjed, mit tesznek a megállítása érdekében? Oliver Dowden digitális ügyekért is felelős brit államtitkár tárgyalt a Facebook, a YouTube és a Twitter illetékeseivel, annyit már sikerült elérni, hogy a videómegosztón tiltják azokat a tartalmakat, amelyek a koronavírust az 5G-vel magyarázzák.