Már több banknál is elérhető az NHP Hajrá

A Budapest Bank, a Gránit Bank, az MKB Bank és a Takarékbank is elkezdte kiközvetíteni a kis- és középvállalkozások felé a jegybank új gazdaságélénkítő csomagjának egyik elemét, a Növekedési Hitelprogram (NHP) Hajrát – számol be Az Üzlet gazdasági lap. Mint arról lapunk is beszámolt, a kedvezményes, legfeljebb 2,5 százalékos kamatra kínált hitelkonstrukcióhoz a kkv-szektor juthat hozzá legfeljebb kéthetes hitelelbírálási idő alatt. A kölcsön futamidejét 20 évre, felső határát pedig 10 milliárd forintra emelték. A hitelt fejlesztés, beruházás mellett forgóeszköz finanszírozására, hitelkiváltásra, valamint

cégfelvásárlásra vagy akár bérek kifizetésére is

fel lehet venni.

Az alacsony kamatozást ellensúlyozandó a kereskedelmi bankok 4 százalékos kamattámogatást kapnak a jegybanktól az ilyen jogcímen kihelyezett hiteleik után. A programra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szándékai szerint 1500 milliárd forintot fordítanak.

Háromezer milliárdot pumpál a gazdaságba a jegybank Ötpontos csomagot jelentett be mai, online sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Matolcsy György. Elsőként Növekedési Hitelprogram (NHP) Hajrá! néven új forrásokat fognak biztosítani a mikro-, kis- és középvállalkozói (kkv) szektornak, erre 1000 milliárd forintos keretet hoznak létre. A korábbi NHP konstrukcióit úgy módosítják, hogy a maximális futamidőt 20 évre emelik, az elérhető hitelösszeg felső plafonja pedig 10 milliárd forint lesz.

A Budapest Bank azt közölte a gazdasági lappal, hogy elkezdték az NHP Hajrá közvetítését a vállalati ügyfeleknek, és kibővített kapacitásokkal, valamint például a távoli aláírás bevezetésével támogatják a zökkenőmentes ügyintézést.

A Takarékbank kijelentette: a piaci súlyát meghaladó mértékben tervezi növelni vállalati hitelezését a következő hónapokban, a meglevő termékek mellett aktívan kínálja a piacon most megjelent és megjelenő valamennyi finanszírozási terméket. Hozzátették, a banknál már az elmúlt napokban megugrott az érdeklődés a kamattámogatott és intézményi kezességgel fedezett standard termékek iránt.

A Gránit Banknál számítógépen és mobilon is elérhető az NHP Hajrá hitel igénylését gyorsító, a hiteligénylés teljes folyamatát online csatornán lebonyolító szolgáltatás. Ez a bank honlapjáról indítható, és gyors előszűrésből, online adatbevitelből, továbbá digitális dokumentumfeltöltésből áll. Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója elmondta: digitális bankként elsődleges feladatnak tekintik a vállalkozások színvonalas kiszolgálását, a hiteligénylési folyamat egyszerűsítését és gyorsítását, amely a jelenlegi pandémiás időszakban az egészség védelmét is biztosítja.

A legújabb digitális fejlesztéssel így is segítik a koronavírus negatív gazdasági hatásainak mérséklését és a gazdaság válságot követő újraindítását

– tette hozzá a bankvezető asszony.

Ginzer Ildikó, az MKB Bank üzleti vezérigazgató-helyettese a közleményben kitért arra, hogy az NHP Hajrá konstrukció már a termék indulásának napján, tehát 2020.április 20-tól igényelhető a banknál.