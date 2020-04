Jövő hétfőtől csak maszkban lehet boltba menni Budapesten

Április 27-től, jövő hét hétfőtől csak kendővel, maszkkal vagy valamilyen sállal eltakart arccal lehet felszállni felszállni a budapesti közösségi közlekedésre - jelentette be Karácsony Gergely

A budapesti főpolgármester hozzátette: ezt a döntést kiterjesztették a fővárosi kereskedelmi egységekre is, így a boltokra, piacokra, bevásárlóközpontokra, valamint a taxikra is.

- mondta, s emlékeztetett: a maszk mindig a másik embert védi, "de ha mindannyian így járunk el, akkor mindannyiunk egészségét fogja szolgálni".

Karácsony arra kért mindenkit, hogy tartsa be mindenki a szabályokat.

Müller Cecília: "Hosszabb folyamat az, míg a járvány végére érünk" Zsigó Róbert szerint a Nébih az élelmiszerláncokat hetek óta ellenőrzi, s eddig számos hibát találtak. A közétkeztetésekben is tartottak ellenőrzéseket, ahol szintén számos hiba merült fel, főleg a személyes higiénia területén, azonban az ételek megfelelően hőkezeltek. Hozzátette, hogy megteremtették annak a lehetőségét, hogy a szeszfőzdék és a pálinkafőző üzemek átállhassanak fertőtlenítőszerek előállítására.

Mint ismert, Karácsony korábban arra utasította a BKK-t, hogy az érettségi vizsgák tervezett idejére teljes kapacitással működjön a közösségi közlekedés annak érdekében, hogy elkerüljék a zsúfoltságot.

30 ezer maszkot osztanak ki a BKK munkatársai

"A kötelező maszkviselést megelőző héten, és az elrendelését követő első napokban a BKK munkatársai 60 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét ingyenesen több kiemelt fővárosi csomópontban. A kezdeményezéshez a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozik, és első körben 5 ezer, majd később további 25 ezer maszkot adnak térítésmentesen a közösségi közlekedést használóknak"

- áll a BKK keddi közleményében.

Emlékeztetnek: a közösségi közlekedési eszközökön való maszkviseléssel kapcsolatos szabályt a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében a környező európai fővárosok közül Bécs és Prága is bevezette már. A mindnyájunk védelmét szolgáló intézkedés betartására a közterületi FUTÁR-kijelzők, a járműveken pedig hangbemondás és a kihelyezett tájékoztató anyagok figyelmeztetik majd az utasokat, emellett a kötelező maszkviselésről a BKK ellenőrei és biztonsági őrök is tájékoztatást adnak – ők később az előírás betartást is ellenőrzik majd.

Mint írják, a járványveszély kezdete óta, továbbra is a lehető legsűrűbben, naponta fertőtlenítik és takarítják a járművek minden közösen használt felületét – beleértve a leszállásjelző gombokat, a kapaszkodókat, az ülőfelületeket, az ablaknyitókat – és a járművezetői állást is. Ennek és az április 27-től kötelező maszkviselésnek köszönhetően a közösségi közlekedés továbbra is biztonságos választás a fővárosi utazáshoz. A BKK ajánlja, hogy akit így is aggaszt a fertőzésveszély, hordjon magával kézfertőtlenítőt, vagy hordjon kesztyűt.