A SOTE gyógyszerész hallgatója az egyik koronavírus-fertőzött

A Semmelweis Egyetem egy külföldi gyógyszerész hallgatójánál igazolták a tesztek a koronavírus fertőzést

- közölte a SOTE a honlapján

Mint írták, az egyetem rektora intézkedett arról, hogy a 16 fős, negyedéves, angol nyelvű gyógyszerész évfolyam esetében a szükséges időtartamig az egyetem a hallgatóknak, otthonukban internetem elérhető módon biztosítja a megfelelő oktatási anyagokat. Ezen idő alatt az érintett hallgatók nem vehetnek részt előadáson és gyakorlaton. Az egyetem további óvintézkedéseket is tesz, ebből kiemelendő, hogy a rektor a most szombatra tervezett nemzetközi hallgatói fesztivált későbbi időpontra halasztotta.

Az egyetem korábban azt kérte a diákoktól, hogy aki koronavírussal érintett országból érkezett, az két hétig ne járjon be, de

ezt nem tartotta be az iráni hallgató.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy megjelent hazánkban is a koronavírus, és két fertőzött is van.