Müller Cecília: "Hosszabb folyamat az, míg a járvány végére érünk"

Az operatív törzs szokásos napi sajtótájékoztatója előtt az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár, Zsigó Róbert adott tájékoztatást, szerinte Magyarország élelmiszer-ellátása biztosított.

Zsigó Róbert szerint a Nébih az élelmiszerláncokat hetek óta ellenőrzi, s eddig számos hibát találtak. A közétkeztetésekben is tartottak ellenőrzéseket, ahol szintén számos hiba merült fel, főleg a személyes higiénia területén, azonban az ételek megfelelően hőkezeltek. Hozzátette, hogy megteremtették annak a lehetőségét, hogy a szeszfőzdék és a pálinkafőző üzemek átállhassanak fertőtlenítőszerek előállítására.

Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília elmondta, ez idáig 20 idősotthonban azonosították a koronavírus-fertőzést. Ezek közül három otthonban súlyosabb a helyzet. Kiemelte, hogy a magyar honvédség a jövőben az összes olyan otthont fertőtleníti, ahol fertőzöttet találtak. Azon fertőzöttek, akik az otthonokból a kórházakba kerültek, csak úgy térhetnek vissza, ha két negatív tesztet is produkálnak.

"Minden bizodalmunk megvan abban, hogy a jövőben a fertőzések száma mérséklődik az intézményekben."

A legfrissebb adatok ismertetésénél elmondta:

jelenleg 842 személy van kórházban,

míg 82-en lélegeztetőgépen vannak, az ő állapotuk súlyos.

Hozzátette, vannak negyvenes-ötvenes éveiben járó emberek is lélegeztetőgépen.

Müller Cecília örömtelinek nevezte, hogy a WHO magyarországi képviselője szerint hazánkban a mintavétel, vagyis a tesztelés módja és mennyisége elégséges. A szakember a legrosszabb forgatókönyvnek való felkészítést is rendben találta, de jelenleg is abban bíznak, hogy erre nem lesz szükség majd.

Kiss Róbert alezredes közölte, hogy az ukrán, román és szerb vendégmunkások minden nap egy négy órás időszakban léphetnek be az ország területére. Ugyanakkor a mozgásukat a rendőrség követi, hogy minél hamarabb elhagyják az országot.

Számszerű tájékoztatást tekintve elmondta: eddig 27497 esetben intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozások megszegése miatt, 5983 feljelentést tettek, míg rémhírek terjesztéséért 255 alkalommal indítottak eljárást.

A kérdések következtek (összesen 4 db), ezek közül a legérdekesebb talán az volt, hogy Szlávik János szerint akár júniusra kifuthat a járvány. Müller erre úgy reagált: azzal, hogy a betegségek száma nem növekszik, még nem jelenti azt, hogy a járványnak ezzel vége is van. Úgy véli, a szakemberek majd akkor nyugszanak meg, ha legalább egy hétig csökken majd a fertőzöttek száma.