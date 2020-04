Erősíti a TAO-t a kormányzat, mert abban reménykedik, hogy a régió piacvezetőjévé válhat a magyar foci

Tovább erősíti a labdarúgás irányába tóduló TAO-támogatásokat a kormányzat, így a koronavírus-járvány következtében könnyen a régió piacvezetőjévé válhat a magyar futball. A merész terveket erősítheti, hogy kedden újra megválasztották, a kormányzattal kiváló kapcsolatokat ápoló Csányi Sándort a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökévé.

Nemrégiben egy Magyar Közlönyben megjelent rendelet a "Gazdaságvédelmi Akcióterv" keretein belül a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályait rögzítette. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy további plusz engedményeket tettek, amelynek következében tulajdonképpen még több TAO-támogatást kaphatnak a sportegyesületek.

Az eddigi szabályok szerint csak a felmerülő költségek bizonyos százalékáig lehetett igényelni támogatást.

utánpótlás-fejlesztésre és a versenyeztetéssel összefüggő kiadásokra az igazolt költségek 90 százalékát lehetett fedezni,

a képzési feladatokkal összefüggőeknek és a személyi jellegű ráfordításoknak az 50 százalékára,

míg a sportcélú ingatlan-üzemeltetés költségeinek 80 százalékára lehetett TAO-támogatást igénybe venni.

Mostantól azonban már a kiadások 100 százalékát (!) lehet ebből a fajta támogatásból fedezni.

Mi is a TAO?

Magyarországon minden társasági adót fizető vállalkozás élhet azzal a lehetőséggel, hogy fizetendő társasági adójának egy részét akár közvetlenül (támogatás útján), akár az adóhivatalon keresztül (rendelkezés útján) valamely arra jogosult filmalkotásnak, előadó-művészeti szervezetnek vagy látvány-csapatsportban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda) érdekelt sportszervezetnek ajánlja fel.

Az önkormányzatokat megsarcolja a kormány, de a TAO-hoz továbbra sem nyúl A 2011-ben bevezetett TAO révén több mint 1000 milliárd forint áramlott a sportba, ebből közel 800 milliárd forint Orbán Viktor szerelemgyermekéhez, a labdarúgáshoz került.

A törekvés egyértelmű: a kormányzat a koronavírus-járványban meglátta a lehetőséget arra, hogy az amúgy sem piaci alapon működő magyar futball a régió piacvezetőjévé válhasson. Hogyan lehetséges ez? A válasz egyszerű.

A térséget vizsgálva, s Ukrajnát nem számítva, az elmúlt évtizedben a magyar futball anyagi lehetőségei bővültek a legjobban. Azok után, hogy a térség eddigi leggazdagabb klubjait, a kiváló futballistákat nevelő Dinamo Zagrebet, a Red Bull által támogatott Salzburgot, és a szerb kormány által támogatott Crvena Zvezdát és Partizan Belgrádot is érzékenyen érinti a válság, a magyar futball jelenleg könnyedén profitálhat ebből a helyzetből.

Ezt az elképzelést erősíti meg az NB1-es Zalaegerszeg sportigazgatója, Sallói István is, aki a csakfoci.hu portálnak úgy nyilatkozott korábban, hogy

a koronavírus-járvány elmúltával a magyar foci piacvezető lehet a régióban és új távlatokat nyithat meg a kupacsapatok előtt.

Sallói szerint a magyar futball előnyt is kovácsolhat a főként állami támogatásra épülő modellből, mivel állítása szerint a kormányzat megerősítette az NB1-es klubvezetők felé, hogy nagyjából ugyanazokra a központi bevételekre számíthatnak, mint ami eddig volt.

A Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor a Ferencváros elnökeként beszélt arról, hogy több helyen is komoly anyagi problémákat okoz a járvány, amely miatt rengeteg játékos vált szabadon igazolhatóvá, ebből pedig jobban profitálhatnak a magyar klubok, köztük a Ferencváros is.

További segítség lehet az szemléletváltás, amit az MLSZ még hónapokkal ezelőtt eszközölt. A következő idénytől ugyanis már korlátlan mennyiségben igazolhatnak légiósokat az NB1-es klubok, így kedvére halászhat a külföldi játékosok között bármelyik első osztályú együttes. A változás több tekintetben is érdekes lesz. Egyrészt azzal, hogy korlátozták korábban a légiósok számát, jelentősen felverték a magyar játékosok fizetési igényét, azonban ezek után már dönthet úgy egy klub, hogy jobban megéri neki az olcsóbb külföldi, mint a magyar játékos.

A fizetések terén amúgy is jelentős előrelépés van idehaza, ha teljesítményben nem is. Az elmúlt 10 évben a havi 500-600 ezer forintról, havi 2 millió forintra emelkedett az átlag nettó fizetés az első osztályú bajnokságban, amihez még hozzájön a prémium is, amelynek mértéke általában plusz 20-30%.

Ha a régióban egyedül a magyar bajnokságot nem érinti érzékenyen a koronavírus-járvány, hamar vonzóvá válhat a külföldi játékosok számára az NB1. Erről írt többek között egy román sportportál is januárban. Erről írt többek között a román sportportál, a GSP.ro is januárban: a magyar kormányzat úgy alakította a látványsportoknál az adózást, hogy azok jóval kedvezőbbek a klubok és a játékosok számára is.

A GSP számításai szerint a magyar klubok átlagosan többet tudnak költeni a játékosok bérezésére, mint a románok.

A régiót vizsgálva és az UEFA jelentését böngészve megállapítható, hogy a szomszédos országok élcsapatai a Slovan Bratislava, a Dinamo Zagreb, a Partizan Belgrád vagy a FCSB (egykori Steaua Bukarest) egyelőre még jobb fizetéseket tudnak adni a magyar topkluboknál, azonban ezen gyorsan változtathat a jelenlegi világjárvány okozta helyzet.

Marad minden a régiben

Kedden újraválasztották Csányi Sándort, így a következő 5 évben is ő tölti be a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöki posztját. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója 2010 óta vezeti a sportági szövetséget. Értékelőjében Csányi Sándor kiemelte, az előző ciklus végeztével egy gazdaságilag erős korszak zárult le a magyar futballban. Ötvenéves lemaradást pótoltak be az infrastrukturális fejlesztések - stadionok, grundok, amatőr pályák - terén. Az MLSZ elnöke szerint a 10 évvel ezelőtti vállalásait tekintve egyedül csak a nézőszám terén kitűzött célokat nem sikerült teljesíteniük.

Csányi Sándor ezt ígérte 10 évvel ezelőtt megválasztásakor:

A válogatott 2020-ig eljut két világversenyre, (legalább a 2016-os Eb sikerült)

2015-ös évtől kezdve minden évben két magyar együttes is bejut a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga csoportkörébe, egy csapat megéri a tavaszt is (ez egyáltalán nem teljesült)

Az NB1 2020-ra Európa 20 legjobb bajnoksága közé tartozik (jelenleg a 33. helyen áll)

Az NB1 átlagos nézőszáma eléri 2020-ra a 8 ezer főt ( ez most 3300-nál tart úgy, hogy néha látványosan kozmetikázott adatok jelennek meg a nézőszámokról)

A magyar labdarúgás 2018–2020-ra gazdaságilag önfenntartó lesz (szinte kizárólag az államtól függ)

Ami teljesült:

Országos stadionmodernizáció (közel félszáz stadion épült)

Új pályák építése és modernizációja (1333 pálya épült 10 év alatt)

Igazolt játékosok számának növelése

Az ígéreteket összesítve megállapítható, hogy amihez szakmai munka szükséges, ott kudarcot vallottak az elképzelések, amihez viszont pénz (a TAO révén), ott sikerült elérni a célokat.

Az OTP is jól járhat

Ha még nem volna elég, szintén további segítség a magyar futball számára, hogy egy korábban megjelent banki különadóról szóló kormányrendeletben is gondoltak a látványsportágakra. A kormány lehetővé tette ugyanis azt a lehetőséget is, hogy a különadót, amelyet a járványügyi alap forrása miatt vezetettek be, 50 százalékkal csökkentsék a bankok, ha azt valamely sportszervezetnek TAO-támogatásként ajánlják fel. Igaz ez csak abban az esetben lehetséges, ha korábban még nem élt ilyen lehetőséggel az adott pénzintézet. Ezzel a lehetőséggel, akár Csányi Sándor bankja, az OTP is élhet.

Körbeértünk.