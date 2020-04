Karácsony szerint karanténban van az orvos, azért nem találták őt a Pesti úti idősotthonban

Folytatódik a koronavírus-járvány legméltatlanabb története, a kormány főváros elleni politikai kampánya a Pesti úti Idősek Otthonával kapcsolatban.

Ma délelőtt például a kormányzati koronavírus-portál közölte, Budapest Főváros Kormányhivatala az elmúlt két napon három alkalommal is tartott szúrópróbaszerű ellenőrzést a Pesti úti idősotthonban. A célzott ellenőrzés kiemelten azt vizsgálta, hogy van-e folyamatos orvosi ellátás az intézményben különös tekintettel arra, hogy a napokban a mentők által elvégzett második körös mintavételből kiderült, hogy most is több tucat fertőzött idős lakó van jelenleg is az intézményben. A három ellenőrzésből háromszor nem volt jelen orvos az Pesti úti idősotthonban. Tehát a jelek szerint, továbbra sem biztosított a folyamatos orvosi ellátás.

Karácsony Gergely főpolgármester délután a Facebook-oldalán reagált:

"Tegnap a Pesti úti Idősek Otthonában a tisztiorvosi ellenőrzés nem találta ott az intézmény szerződött háziorvosát. Nagy baj lett volna, ha ott találja, hiszen éppen ők helyezték karanténba. Ettől még az intézmény lakóinak ellátása, ápolása biztosított volt és éppen tegnap újabb teszteléseket végeztek a lakók és a dolgozók körében a Főváros megbízásából."

