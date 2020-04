A Jobbik petíciót indított, hogy a diákok érettségi helyett megajánlott jegyet kaphassanak

A Jobbik online petíciót indított azért, hogy az érettségiző diákok megajánlott jegyet kaphassanak a vizsga helyett, olvasható a párt közleményében:

"Az Orbánék által erőltetett poroszos parancs, miszerint a járvány csúcsán is kötelezően megíratnák az érettségit, nemcsak felelőtlen, hanem embertelen döntés is! Ezért követeli már hetek óta azt a Jobbik, hogy az idén érettségizők választhassanak: elfogadják az adott érettségi tantárgy érdemjegyeinek átlagából számított megajánlott jegyet, illetve az utolsó tanulmányi év félévi érdemjegyét érettségi vizsgajegyként, vagy pedig - amennyiben a megajánlott érdemjegy nem megfelelő - akkor a rendkívüli intézkedések szerint tehessenek érettségi vizsgát a vírushelyzet enyhülése után. A Jobbik erről már határozati javaslatot is benyújtott a parlamentnek."

Itt írtunk arról, hogy nem halasztják el az idei érettségit, de azon nem lesz kötelező a részvétel, aki úgy dönt, az ősszel is vizsgázhat.