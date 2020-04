Július 5-én rajtol a Forma-1

Az Osztrák Nagydíjjal, július 5-én kezdődik meg a Forma-1-es szezon – jelentette be Chase Carey, a versenysorozat vezérigazgatója

A június végére tervezett Francia Nagydíjat nem rendezik meg, Ausztriában azonban a július 3-5-i versenyhétvégét már megtartják, és úgy számolnak, 15-18 futamból fog állni a szezon. Az első futamokat szurkolók nélkül fogják megrendezni – teszik hozzá –, de remélik, a későbbiekben már a szurkolók is jelen lehetnek a tribünökön. Megjegyzik azt is, az érintettek egészsége és prioritása továbbra is prioritás marad.