Szijjártó Péter szerint minden magyar állampolgárra több mint 8 védőmaszk jut, és valamiért van már több mint 1 millió tesztünk is

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn ismét napirend előtt tájékoztatta a Parlamentet a kormányzati beszerzésekről. Legalábbis a számokat.

A külügyér a tájékoztató előtt még arra a vitára tért ki, amely az Európában tapasztalható enyhítő intézkedésekkel kapcsolatban zajlik le. A politikus továbbra is úgy tartja, hogy minél szigorúbbak az intézkedések, annál lassabban terjed a vírus.

Az elmúlt héten 20 repülőgépen és 5 teherautón érkeztek eszközök Kínából – hangzott el.

Egészen döbbenetes, de ebben az időszakban 9.820.600 maszk érkezett, a járvány kezdete óta pedig 86.247.290 darab maszkot importáltunk – tudtuk meg, de Szijjártó Péter még ezt is fokozta: 62.500.150 maszkra van szerződése a kormánynak Kínával.

Az elmúlt héten 20.968.450 darab speciális terméket hoztak be, azaz eddig 51.498.105 darab speciális védőfelszerelés érkezett.

A legérdekesebb adat, hogy Szijjártó Péter szerint az elmúlt egy héten 1.010.112 darab tesztet importáltunk, és még 1.994.137 darabra van szerződés (eddig 65.626 tesztet hajtottak végre - a szerk.),

de újabb 400 ezres kínai gyógyszer-szállítmányra is van ígéret.

Kiemelte azt is, hogy már most vannak fontos tanulságok:

„nem biztos, hogy helyes, sőt, ha egy egy stratégiai ágazatban egy komplett kontinens ki van szolgáltatva egy külső tényezőnek”

– fogalmazott, bár azt nem taglalta, hogy ezzel a Kína-EU kapcsolatra gondol-e. Hangsúlyozta azt is, hogy azon is el kell gondolkodunk, hogy egy állam erejéhez hozzájárul egy saját légi teherszállítási kapacitás kidolgozása is.

Szabó Tímea (Párbeszéd) reagálásában arról beszélt, hogy Kásler Miklós és Orbán Viktr elbaltázta a járvány kezelését, a miniszterelnök pedig 5 hete nem volt a Parlamentben. Megfogalmazása szerint a kormányzat 30 ezer embert küldött a halálba azzal, hogy kiürített az ágyakat. Idézett egy beszámolót, miszerint 10 hazaküldött betegből 9 meghalt, mert otthon nem tudták őt ellátni. Arra volt kíváncsi, hogy ezért ki a felelős.

A 86 millió maszk hollétére is rákérdezett, felidézte, a kiskunhalasi kórházigazgató is varrott maszkban nyilatkozott.

Az MSZP-s Tóth Bertalan egy közepesen rossz brazil sorozathoz hasonlította a kormány járvány elleni védekezését, elmondja a kormány részéről valaki, hogy több millió maszk jön, látni azt a raktárakban, de azok nem érkeznek meg az emberekhez. Azt javasolta, hogy a nemzeti konzultáció helyett maszkot küldjön a kormány az embereknek.

Keresztes László Lóránt (LMP) szerint is jogosak a védőfelszerelések elosztásáról szóló viták, és még a mai napon választ vár ezekre a kérdésekre. A politikus szerint ugyanakkor a kormányzat nem törődik a minimum 50-60 ezer munkanélkülivel, akiknek a száma jóval több, mert a vidéki idénymunkások ebben nem szerepelnek.

Varju László (DK) szerint nevetségessé kezdenek válni ezek a kormányzati bejelentések, szerinte hazudik a kormány a tesztekkel kapcsolatban.

A fideszes Németh Zsolt elégedett, hogy Európa az enyhítés fázisába érkezett Európa, és megkerülhetetlennek nevezte a térségi együttműködést.

Nacsa Lőrinc (KDNP) szerint az ellenzék csupa rossz dolgot tesz, a kormány pedig jó intézkedéseket hoz.

A jobbikos Lukács László György örömét fejezte ki, hogy Szijjártó Péter a felszólalásával megkímélte attól Kásler Miklóst, hogy egy újabb vérszegény teljesítmény nyújtson. Szerinte az igaz, hogy minden magyar felelős minden magyarért, de olyat sehol sem olvasni, hogy „minden magyar felelős minden albánért, vagy minden magyar felelős minden bosnyákért”.

A maszkokra itthon van szükség

– fogalmazott.

A politikus közölte, örülnek annak, hogy egyre több önkormányzat vezeti be a kötelező maszkviselést, a Jobbik 4 hete követeli ezt a kormánytól – tette hozzá.

Világos, ha a számok hitelesek, akkor lennie kell elegendő maszknak legalább a veszélyeztetett csoportoknak, vagy azoknak a települések számára, ahol ez önerőből nem megy.

Villantsanak maszkokat! – szólította fel a kormányt a jobbikos politikus.