"Nem a járvány miatt ilyen kihalt ez a falu" - nem a válság okozza a legnagyobb problémát Borsodban

Szinte semmit sem változtatott a koronavírus miatti válság a helyiek szerint a Miskolc környéki szegényebb településeken. A KSH adatai szerint csak márciusban 56 ezren vesztették el állásukat országszerte, miközben Borsodban az állandósult munkanélküliség miatt nem látnak túl nagy különbséget a válság előtti és utáni időszak között.

Szinte teljesen kihaltak Miskolc utcái a másfél hónapja tartó korlátozások és a válság hatására. A lakók szerint még vannak lehetőségek a városban, noha egyre nehezebb az élet.

Azt látjuk, hogy a miskolciak jól vizsgáztak, fegyelmezettek

- mondta el az Alfahírnek Szilágyi Szabolcs, a miskolci önkormányzat jobbikos képviselője.

Szilágyi Szabolcs, a Jobbik miskolci önkormányzati képviselője. Béli Balázs

A politikus szerint az, aki teheti, otthon marad és Budapesthez képest arányait tekintve jóval kevesebb megbetegedésről tudnak. Pontos számot tesztek híján azonban nem tudnak megállapítani.

Mi a maszkok, gumikesztyűk osztásánál eszközök híján sokkal többet nem tudunk tenni, de megtesszük amit lehet a védekezés érdekében

- tette hozzá. A munkalehetőségek Miskolcon és a közeli falvakban, az átlaghoz képest is gyorsabban csökkenek. Nemrég a hatvani Bosch gyárból küldtek el 500 embert, akik között sok miskolci is volt.

A munkanélküliséget tekintve most egy puskaporos hordón ülünk ami bármikor felrobbanhat. A kisvállalkozások, főleg a szolgáltató szektorban kifogynak a tartalékaikból és kénytelenek elbocsájtani az alkalmazottakat.

Szilágyi szerint, ha a korlátozásokat hosszabb ideig fenntartják, akkor a munkanélküliség még a járványnál is sokkal gyorsabban fog terjedni.

Szándékos szabályszegés, ha az életben maradás a tét

Tudom hogy tilos, de a törzsvevőimet muszáj kiszolgálni 9 és 12 óra között is

- így mentegeti magát Éva, egy helyi vegyesbolt tulajdonosa. A kisboltba délután alig térnek be, akik mégis, leginkább csak tejet, kenyeret vásárolnak.

A forgalom főleg azért esett vissza, mert délelőtt az idősek alig jönnek, délután pedig csak kevesen érkeznek.

Éva szerint, ha betartaná a vásárlással kapcsolatos korlátozást és nem szolgálná ki délelőtt is azt a néhány állandó vásárlót akik még nem nyugdíjasok, akkor végleg lehúzhatná a redőnyt.

A miskolci piacon az árusok többsége ki sem nyit, aki mégis, az a korábbiakhoz képest jóval kevesebb bevétellel számolhat. Az egyik zöldség-gyümölcs kereskedő szerint rossz döntés volt, hogy a nyugdíjasok csak délelőtt várárolhatnak.

Kilenc és tizenkettő között összesen három embert szolgáltam ki. A múlt hét kész ráfizetés volt. Nagyon sok árum a szemétben végezte és úgy tűnik ez a hét sem lesz jobb.

Másfél hónapja amikor a járvány itthon is kitört még tele volt a piac: az emberek már készültek a korlátozó intézkedésekre, a pánikvásárlás megdobta a forgalmat. Még a kifőzdék is zárva vannak, pedig lenne igény az elviteles ebédre, de a zöldséges szerint délelőtt nem jönnek, délután pedig csak nagyon kevesen.

Eddig is kilátástalan volt a helyzetük

Sokkal rosszabb a helyzet a környékbeli falvakban, ahol mintha megállt volna az idő. A "home office" ismeretlen fogalom de lassan már a napi munkába járás is. Ezeken a településeken szinte 100 százalékos a munkanélküliség és aki teheti elköltözik, ezért nem elsősorban a járvány miatt ilyen kihaltak a falvak.

A néhány száz lelkes Gagybátoron élő Novák Simon szerint a faluban senki sem betegedett meg, de ahogy fogalmazott, amúgy sincs különbség a járvány előtti időszakhoz képest.

Nagyon sok a munkanélküli a faluban. Régen működött a téesz, szinte mindenki ott dolgozott, de ma már csak néhány ember. Nem a koronavírus-járvány miatt kellene munkahelyeket teremteni itt, hanem mert lehetőség sincs az ittenieknek rendes munkát találni. Miskolcra járnak néhányan.

A férfi szerint az ötszázvalahány lakosból talán ha tízen, tizenöten dolgoztak a válság előtt, most valószínűleg még ennyi helyinek sincs állása.

A többségében cigány lakosság tagjait legfeljebb közmunkásnak alkalmazzák, de most ez sincs

- mondta a közeli Selyeb egyik lakója, a 76 éves Zsóka Ferenc. A férfi szerint a legritkább esetben van munkalehetőség, az is többnyire csak közmunka. Szerinte a helyi cigányoknak régen a tradícionlás vályogvetés adott megélhetést, csakhogy már erre sincs szükség sehol.

Nem a járvány miatt ilyen kihalt ez a falu. Az öregek a nyugdíjasok is egyre kevesebben vannak, a fiatalok meg elmennek innen.

A Miskolc és a szlovák határ között félúton fekvő Encs polgármestere szerint az egész régióban szükség lenne egy átfogó gazdasági, szociális tervre a járvány után. Mikola Gergely szerint

a fő tevékenység itt is a védekezés, bár csak egy ember kapta el a koronavírust, de járványhelyzet nincs a faluban.

Ahogy sok más településen, úgy itt is a kormány helyett próbálnak segíteni a helyieken védőeszközök kiosztásával. Mikola Gergely, arra is felhívta a figyelmet, hogy a válság és a kormányzati elvonások miatt jelenleg nagyon szűk az önkormányzat mozgástere. Azt szeretné, hogy a járvány után ezeket a forrásokat visszakapják és a kormány segítse, hogy a munkahelyteremtő beruházások ide is eljussanak.

Rossz döntés volt a gépjárműadó elvétele. Jó lenne, ha a 40 százalék továbbra is nálunk maradna. Amúgy is sokat elvon tőlünk most az állam, mivel most nagyjából a felére csökkent az önkormányzat bevétele.

A polgármester szerint az elvonások a normális élet újraindítását is jelentősen megnehezítik, a közmunka pedig már nem segít. Fontosnak tartaná, hogy kormányzati szinten foglalkozzanak munkahelyteremtéssel az Encshez hasonló hátrányos helyzetű régiókban.

Egyébként ezt tartanák a legfontosabb kormányzati intézkedésnek a megkérdezett miskolciak és a város környéki falvak lakói is. Abban mindenki egyetértett, hogy a koronavírus-járvány ellen szükséges a hatékony védekezés, de a legnagyobb segítséget mégis a munkahelyteremtésben látnák. Amíg ugyanis ez nincs megoldva, és a kis- és közepes vállakozások egyre rosszabb helyzetbe kerülnek, addíg szerintük nem várható semmilyen felzárkózás Magyarország keleti felén.