"Nem egészségügyi használatra" vagy "csak egészségügyi felhasználásra"?

Tegnap óta kínai írásjelek tartják lázban a magyar közéletet. A Budapestre érkezett legújabb kínai szállítmányról készült fotókon szereplő dobozokon jól kivehető kínai írás jelentése

"Nem egészségügyi felhasználásra."

A szállítmányból természetesen a hazai egészségügyi intézmények is kaptak, így például a Jahn Ferenc Kórház is:

Bár az operatív törzsnél lapunk is rákérdezett az ominózus feliratra, választ nem kaptunk.

A Jövő.tv-nek és a Magyar Hangnak viszont reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztálya, mindkét sajtóorgánumnak azt írták, hogy a dobozokban úgynevezett izolációs köpenyek vannak.

"A dobozban olyan izolációs köpeny van, amely természetesen használható az egészségügyben, hiszen megvan az úgynevezett CE tanúsítványa, vagyis az európai szabványok szerint bevizsgált termék, amely megfelel a minőségi előírásoknak, így az Európai Unióban is használható"

A Magyar Hang egy munkatársa szerint ugyanakkor azt mondja, a felirat – bármilyen meglepő – jelentheti azt is, hogy „Csak egészségügyi felhasználásra”. A lap megszólaltatott egy kínai anyanyelvű, Magyarországon élő személlyel is, akit szintén zavarba hozott a felirat, azt mondta, akár azt is jelentheti, hogy „Csak orvosi használatra”. Egy Budapesten élő másik kínai személy viszont a „Nem egészségügyi felhasználásra” értelmezés mellett tette le a voksot. A kínai nyelv nagyon tömör tud lenni, a dobozokon található három jel önmagában, egyéb ráutaló jelzés nélkül, többféle értelmezésre ad lehetőséget - írja a lap.