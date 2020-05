"Ha több nő van a vezetésben, akkor visszaszorul a korrupció is, ami hazánkban egy fontos szempont"

Aki követi a magyar belpolitikát, annak joggal lehet az az érzése, hogy a Fidesz most a női képviselők ellen fordult, ellenük hangolja a közvéleményt. Az is igaz persze, hogy több női politikus is borsot tört az elmúlt időszakban a kormányzat orra alá. De vajon milyen egy modern nőpolitika? Mit lehet azzal elérni? Erről is kérdeztük dr. Beleznay Zsuzsa jogászt, a Jobbik női és családpolitikáért felelős politikusát. Interjú.

Legutóbb Kövér László kiszólása borzolta a kedélyeket, de többször is tapasztalhattuk már, ha a kormányoldallal vitába kerül egy női politikus, akkor nem az érveivel szemben fogalmaznak meg kritikát, hanem a nőiségükben támadják őket. A választók ezt csak a hírekből látják, de milyen ezzel szembesülni a Parlamentben?

Először is, nagyon fontosnak tartjuk, hogy az országgyűlési képviselő nők és férfiak, akik elítélik ezt a viselkedési formát, összefogjanak, és egymás mellett kiálljanak.

Sajnos, a fideszes házelnök egyre többször engedi meg magának a nőkkel szembeni megalázó stílust. Kövér Lászlónak a magyar társadalom előtt jó példát kellene mutatnia és természetesen nem kell, hogy mindenben egyet értsen egy ellenzéki képviselő nővel, de ezt másképpen is lehetne kommunikálnia.

Ne felejtsük el, hogy a lelki terror is a bántalmazás egy fajtája, az már más kérdés, hogy a jelenlegi jogrendszerünk ilyen formában nehezen, vagy egyáltalán nem bünteti, de ezzel nem pont egy házelnöknek kellene visszaélnie.

Ugyanakkor az elmúlt időszakban szinte az összes ellenzéki párt fel tudott építeni egy női politikust, akik nemcsak ismertté, de népszerűvé is váltak. Ez akár egy társadalmi szemléletformálás része is lehet?

Igen, mindenképpen és ezt a tendenciát üdvözöljük. Fontos, hogy a nők részt vegyenek a politika minden szintjén, több okból is.

Az egyik, hogy igazán hitelesen egy nő tudja a női problémákat és megoldásokat képviselni, a másik, hogy nagyon jót tesznek a női energiák a döntéshozatalban, hiszen alapvetően teljesen más szempontok alapján döntenek, mint a férfiak. Sok esetben kitartóbbak, empatikusabbak, körültekintőbbek, nem véletlenül neveznek ki sok országban nőt védelmi miniszteri pozícióba.

Egy nagyon érdekes példát is hagy említsek, mely szerint,

ha több női politikus van a kormányban, illetve a parlamentben, akkor igazolt módon több pénz kerül az oktatás finanszírozására

és amint csökken a nők politikai részvétele, párhuzamosan csökken a GDP oktatásra fordított aránya.

A különböző kutatások alapján, ha több nő van a vezetésben, akkor visszaszorul a korrupció is, ami hazánkban egy fontos szempont.

Bizonyos szempontból a nőpolitika hasonlatos a környezetvédelemhez. Amíg korábban a zöld kérdések csak a társadalom kis részét érdekelték, ma már az összes párt programja foglalkozik azokkal, sőt, még Orbán Viktor miniszterelnök is kénytelen volt megváltoztatni az elutasító álláspontját. Ön lát esélyt a politikai áttörésre?

Abszolút! A felelősség rajtunk van azzal kapcsolatban, hogy fel tudjuk-e kelteni a nők érdeklődését a politika iránt. Foglalkozunk-e olyan kérdésekkel, amelyek a valódi problémáikra adnak válaszokat. A nőket – teljesen érthető módon – jelenleg sokkal kevésbé érdekli a politika, mint a férfiakat, mert nem érzik azt, hogy róluk is szólna, nem érzik azt, hogy bármi beleszólásuk is lehetne. Az én célom az, hogy egy csatorna legyek az összes nő és az országos politika között, így pedig megoldást találjunk a hétköznapi problémáikra is.

Ha például úgy érzik, hogy kevés a bölcsőde és emiatt nem tudnak visszatérni a munkaerőpiacra, akkor addig fogunk menni, amíg a kormányzat nem bővíti a bölcsődei helyek számát.

Milyen egy modern/korszerű/megvalósítható nőpolitika?

Előbb fel kell derítenünk a problémákat, ehhez viszont rengeteg női és családpolitkáért felelős civil szervezettel, szakértővel, nővel és családdal kell egyeztetnünk, valamint nem szabad elfelejtenünk se a mozaik családok, se az egyszülős családok problémáit sem.

A Jobbik nőpolitikáját mi jellemzi? Miért tartják fontosnak azt magasabb, intézményesített szinten képviselni?

Eddig is kiemelten foglalkoztunk a női politikával, több kerekasztal-beszélgetést is szerveztünk az elmúlt két évben, amelyre az összes – nem csak parlamenti - párt női politikával foglalkozó képviselőjét, szakértőjét meghívtuk. Az egyenlő munkáért egyenlő bért elvére pedig a nők és férfiak közötti bérkülönbség vonatkozásában is felhívtuk a figyelmet. A 2018-as választási programunkban pedig a nők, valamint az egyszülős és mozaik családok külön pontként szerepeltek. Azonban az elmúlt időben éreztük, hogy megújulásra van szükségünk, több szempontból is.

Eddig nem mertük „intézményesíteni” a női politikát, mert az éreztük, hogy azzal eltávolodnánk a nők valódi problémáitól, hiszen, ha a nők megérzik, hogy „a politika kérdezi őket”, akkor bezárkóznak, és sokkal nehezebben nyitnak. Az elmúlt idők eseményei viszont azt eredményezték, hogy beismertük, szintet kell lépnünk és professzionális szinten kell képviselnünk a nőket, így a következő hetekben megalakítjuk női és családpolitikai csapatunkat, amelynek a vezetésére kért fel a Jobbik elnöksége.

Miben tud jelenleg segíteni a párt a nőknek?

Ez nagyon összetett kérdés. Szerintem abból a szempontból különlegesnek számítunk, hogy minket az állampolgárok a hétköznapi jogi kérdéseikben is megkereshetnek és mindig megpróbálunk valódi segítséget, tanácsot adni. Igaz, képviselni nem tudjuk őket a bíróság előtt, de ötleteket tudunk adni abban, hogy hogyan tudják érvényesíteni a legjobban - akár bírósági úton kívül - a jogaikat, például egy gyermektartás meg nem fizetése esetén, vagy egy hitellel kapcsolatos problémával összefüggésben. Illetve, az előzőben leírtak alapján pedig az összes problémára megpróbáljuk megtalálni a megoldást és azt pedig az Országgyűlés elé terjeszteni, hogy érdemi változások szülessenek.

Anyák napján nem ünnepelhet minden anya. A kapcsolati erőszakra továbbra sem hajlandó érdemi választ adni a kormányzat, miközben hetente egy nő életét veszti a párja által. Nyilvánvaló, rendszerszintű változásra van szükség, de miért ilyen nehéz ennek nekiállni?

Ezt mi sem értjük. Szerintem sokszor abban téved a Kormány, hogy mindig az „ideális helyzetet” veszi alapul és későn reagál a nehezebb szituációkra. Ez pedig sajnos egy nagyon tragikus helyzet a bántalmazottnak, kiemelten a karantén idején. Számtalan kutatás igazolja, hogy most márciusban drasztikusan nőtt az erőszak száma, hiszen az összezártságtól, bizonytalan helyzettől fokozódik a stressz, amit sok ember nem tud helyesen kezelni, ez pedig növeli a bántalmazók, így pedig a bántalmazottak számát. A számok magukért beszélnek, ilyenkor egy felelős Kormánynak észre kell vennie, hogy a jelenlegi intézkedésektől többre van szükség.

Francia és spanyol mintákat alapul véve, a jövő héten határozati javaslatot fogunk benyújtani, amely megoldásokat tartalmaz a Kormány részére ennek a problémakörnek az orvoslására.

A koronavírus-járvány következtében sok nőre nagyobb teher hárult. Egyrészt azért, mert most esetleg 0-24-ben összezárták őket az erőszakos párjukkal, másrészt pont a "női szakmák", az egészségügyre, az oktatásra, és a szociális ágazatra hárul most a legnagyobb teher, miközben a család otthoni ellátását is meg kell oldani. Milyen tanulságokat kell ebből levonnunk a jövőre nézve?

Valóban óriási teher hárul a jelenlegi helyzetben a nőkre, ezért is éreztük feladatunknak, hogy most kiemelten kell figyelnünk rájuk és támogatnunk őket, hisz tudjuk, hogy most van ránk a legnagyobb szükségük. A megnövekedett otthoni fizetetlen munka miatti munkaidő csökkenés, ideiglenes kilépés hosszú távon káros hatással lehet a nők munkaerő-piaci helyzetére. Az anyasági szabadsághoz hasonlóan a koronavírus alatti kényszerített karrier-szünet bérszankciókhoz is vezethet hosszabb távon, amely tovább mélyítheti a nők és férfiak közötti bérszakadékot.

További nőket érintő fenyegetettség, hogy a vírus okozta gazdasági válság miatt elveszítik eddigi munkahelyeiket. A 2008-as válsággal szemben – amikor is a recesszió leginkább a férfiak által dominált ágazatokat – (építőipar, feldolgozóipar) érintette, a mostani helyzetben a válság a szolgáltató ágazatokban érezteti leginkább hatását (turizmus, vendéglátás), ahol a nők nagy számban dolgoznak. De van még egy fontos dolog, amit meg kell említeni.

Amennyiben?

A vírus okozta foglalkoztatási problémák súlyosabban érinthetik az egyedülálló anyákat is, hiszen az egyszülős háztartások fokozott szegénységnek vannak kitéve. Célzott politikát fogunk folytatni ezen kiszolgáltatott családok helyzetének javítása érdekében. Többek között, kiemelt célunk a rugalmas munkaidő, rugalmas szabadság, valamint a részmunkaidős állások növelése. Azonban meg kell említenem, hogy a részmunkaidős állás nem jelenthet egyet az éhbérrel. Az egészségügyi és szociális területen dolgozók is nagy számban nők, az ő fizetésüknek az emeléséért is küzdeni fogunk. A koronavírus után a nők munkaerőpiacra való visszatérésének a támogatására is hangsúlyt kell majd fektetnünk. Szeretnénk, ha a nők tudnák, hogy mi értük, együtt, egyek vagyunk!