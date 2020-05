Lehet dudálni duda nélkül is, de azért is bírság járt

Harmadjára szervezett dudálós kormányellenes tüntetést a Momentum, valamint Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők. A demonstráció célja, hogy a karantén idején így fejezzék ki elégedetlenségüket a kormányzati járványügyi intézkedéseivel szemben. A korábbiakból tanulva alternatív megoldást választottak a bírság elkerülésére. A rendőrök annyira belejöttek a bírságolásba, hogy még az egyik fideszes trollt is megbüntették.

A Clark Ádám téren délután 5-kor autósok, biciklisták, rolleresek és gyalogosok kezdett el dudálni. Néhány perccel később azonban már szinte mindenki, aki valamilyen járművel érkezett, illetve azok is akiknek csak arra volt dolguk. A sok dudáló között volt azonban aki csak, dudának látszó kütyüt szólaltatott meg.

Az első dudálós tüntetés három hete gond nélkül ért véget, de múlt hétfőn a második alkalommal a rendőrök feljelentették a dudálókat, közlekedési szempontból indokolatlan dudálásért.

Jogi segítség a megbírságolt résztvevőknek, a fideszes trollt is büntették

A mostani alkalomra ezért a szervezők arra figyelmeztették, a résztvevőket, hogy ne közvetlenül dudáljanak, hanem például autórádióból, felvételről. Volt viszont, aki így sem úszta meg a bírságot. A rendőrök őket azért büntették meg, mert a rendkívüli veszélyhelyzet idején tüntetésen vettek részt.

Így járt - mások mellett - Szél Bernadett is aki azonban tagadta a vele szemben intézkedő rendőrnek, hogy szabálysértést követett volna el. Az egyenruhásokat azonban nem hatotta meg a magyarázat és egymás után intették ki a körforgalomból a „dudáló” autósokat, majd büntették meg őket több tízezer forintra.

A tüntetés résztvevői egyébként elég vegyes összetételt alkottak. Sokan voltak akik már a korábbi dudálásokon is részt vettek, és volt, aki csak akkor tudta meg, hogy miért dudálnak. Többségük elégedetlen a kormány munkájával, de akadt olyan is aki végig szidta a tüntetőket. Ilyen például a Fidesz "házi trolljának" is nevezett Bede Zsolt, aki folyamatos beszólásaival próbált segíteni a Szél Bernadettet éppen megbírságoló rendőrnek. Végül őt büntették meg, amiért bement a körforgalom közepére.

Hadházy Ákos később elmondta, hogy jogi és adományokból összegyűlt anyagi segítséget nyújtanak a tüntetés megbírságolt résztveviknek.

A demonstráció este hatra véget ért.