A vidéki nagymamák már unokázhatnak, a Pest megyeieknek és a fővárosiaknak még várni kell

Csak az asztaltársaságokra vonatkoznak az újranyíló vidéki éttermek biztonsági előírásai, azaz az egy asztalnál ülőknek nem kell tartani semmilyen távolságot - derült ki az operatív törzs sajtótájékoztatójából. Szigorú feltételekkel indul újra az alap- és a járóbeteg-ellátás, az idősotthonokban a lazítások ellenére is marad a látogatási tilalom. A fővárosi vagy Pest megyei nagyszülőknek továbbra is várni kell az unokázásra, míg a vidékiek a higiéniai előírások betartásával már találkozhatnak a családtagokkal, de csak, ha ők sem pestiek.

Változott a járványügyi helyzet is, az új védekezési szakasz miatt újszerű adatközlésre is van szükség - ezzel magyarázta Müller Cecília azt, hogy miért találhatók Budapest és Pest megyére, illetve az ország többi részére vonatkozó bontásban az adatok.

Mától vidéken könnyebb Mától vidéken szigorú menetrend szerint megkezdik a koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos enyhítését, Budapesten és Pest megyében a fertőzöttek, illetve az elhunytak magas száma miatt még érvényben maradnak a korlátozások. A Magyar Közlönyben megjelent intézkedések szerint Pest megye és a főváros kivételével hétfőtől megszűnik a kijárási korlátozás.

Külön területi lebontásban lehet megnézni a koronavirus.gov.hu oldalon az aktív eseteket, a gyógyultakat és az elhunytakat is. A fertőzöttek közül jelenleg 1027-en vannak kórházban és 55-en szorulnak lélegeztetésre.

Az országos tiszti főorvos ezután arról beszélt, hogy közel egy hete nem emelkedik jelentős mértékben a fertőzöttek száma sem, ezért egyfajta egyensúlyhelyzet alakult ki. Müller szerint ez ad lehetőséget arra, hogy bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat ismét elérhetővé tegyenek. A változások

az alapellátásban a háziorvosi, fogorvosi és védőnői,

a szakellátásban a járobeteg-, fogászati szakellátást, az egynapos ellátásokat, a rehabilitációt, transzplantációs és nem finanszírozott magánellátásokat érintik.

Ez még nem jelenti azt, hogy a régi szabályok térnek vissza: a háziorvosoknál telefonon kell bejelentkezni, egy óra alatt legfeljebb 4 fő ellátása történhet meg, a váróban sem lehetnek ennél többen. Ugyanez a bejelentkezési kötelezettség vonatkozik a járóbeteg-szakellátásra is. Az enyhítés előtt Müller szerint a szakmai kollégiumok javaslatait vették figyelembe.

Olyan közel ülhetnek egymáshoz, amilyen közel csak akarnak

A hosszú hétvégén 4677 esetben intézkedtek országszerte a kijárási korlátozás megszegése miatt. Kiss Róbert azt mondta

2992 esetben figyelmeztettek,

1319 embert helyszíni bírsággal sujtottak,

1066 állampolgár ellen pedig feljelentést tettek.

Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa azt mondta, a veszélyhelyzet fennállása óta eddig összesen több mint 45 ezer intézkedés történt. Egy nap alatt 33-an szegték meg a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályokat és 315 büntetőeljárás van folyamatban a járványhelyzettel összefüggésben. Ezek közül

83 rémhírterjesztés,

26 közveszéllyel fenyegetés,

96 csalás.

Kiderült az is, hogy a kijárási korlátozás feloldása miatt csak a vidéki nagymamák láthatják az unokáikat, de csak akkor, ha ők is vidéken laknak. A fővárosi/Pest megyei, vagy ottani unokákkal rendelkező nagyszülők nem ilyen szerencsések, Müller Cecília szerint nekik továbbra is várni kell.

A korlátozások enyhülésével újranyíló vidéki éttermekben a védőtávolságot az asztaltársaságokra kell vonatkoztatni, azaz az egy asztalnál ülők gyakorlatilag

úgy ülnek egymás mellett, ahogy akarnak.

Maszkot nem kell viselni evés közben, de nem csak az egy háztartásban élők alkothatnak egy asztaltársaságot.

Kiderült még:

Az idősotthonokban a lazítás ellenére is látogatási tilalom van, azt Müller Cecília még nem tudja megmondani, hogy mikor történhet enyhítés.

A futároknak és a taxisofőröknek nem kötelező, de indokolt maszkot hordani.

A fővárosi fenntartású Kamaraerdei úti idősotthonban is megjelent a koronavírus, a gondozottak közül 33-an, a dolgozók közül 9-en fertőződtek meg.

Szakfőorvosi vizsgálat zajlik a tatabányai beteghordó halála miatt, de helyszíni szemléig még nem jutottak el.

A következő két hét adatai alapján lehet megmondani azt, hogy valóban tetőzött-e a járvány.