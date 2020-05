Nyomozók tartottak razziát sümegi önkormányzati megbízások miatt

Előző hét pénteken nyomozók jelentek meg több sümegi és zalaszentgróti helyszínen, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság emberei többek között számlákat és árajánlatokat foglaltak le – értesült az Alfahír. Az ügy a kormánypárti vezetésű önkormányzathoz kötődik.

Az esetről elsőként egy sümegi közügyekkel foglalkozó férfi, Németh Szabolcs számolt be: az eljárás egyik lényeges, legnagyobb értékkel kapcsolatos pontja lehet, hogy tavaly közel nyolcmillió forintért újíttatott fel egy 21 éves munkagépet a sümegi önkormányzat úgy, hogy a megismert dokumentumok alapján az árajánlatokat nagy valószínűséggel azt követően pótolhatták, hogy az első adatigénylések befutottak az önkormányzathoz.

Ráadásul az árajánlatok olyannyira hasonlítanak egymáshoz, hogy még a munkagép felújításához szükséges alkatrészlista is sorrendi egyezéseket mutat, ami így azt a hatást kelti, mintha ugyanazt másolták volna le különböző cégek nevében.

Az önkormányzatnak küldött három árajánlat csak összegekben tér el Németh Szabolcs/Facebook

A körülményeket még gyanúsabbá teszi, hogy a győztes vállalkozás egy apró műhellyel rendelkezik egy társasház aljában, ahol aligha lehetséges egy több tonnás munkagép szétszerelése. Amikor az ügyvezetőt megkérdezték arról, ténylegesen hol történt a felújítás, nem tudta megmondani.

Információink szerint egy állampolgári bejelentést követően a Veszprém Megyei Főügyészség hűtlen kezelés bűntett alapos gyanúja miatt nyomozást rendelt el, emiatt történhettek most lefoglalások

Németh Szabolcs több Facebook-posztban tette közzé azokat a dokumentumokat, melyeket többségében a város jegyzőjétől kért ki, tehát részben hivatalos okiratnak minősülnek.

Ezek alapján a város kormánypárti polgármestere, Végh László a következő, igencsak érdekes módon fizetett ki közel nyolcmillió forintot az 1999-es gyártású munkagépük felújítására. Érdemes figyelni a dátumok sorrendjét, mindenképp felvetnek néhány kérdést:

2019. szeptember 15-én kelt a szállítói menetlevél, ekkor vitték szervizbe a gépet.

2019. szeptember 18-án kapta meg a város az árajánlatot a későbbi győztestől.

2019. szeptember 20-án fogadta el az árajánlatot Végh László polgármester.

2019. november 14-én végeztek a felújítással, és íratták alá a teljesítési igazolást.

2019. november 15-én kiadták a számlát a munkáról 7.937.500 forint értékben.

A dátumokból látható, hogy már akkor elszállították a gépet a „nyertes” szervizbe, amikor az árajánlatok még be sem érkeztek.

A szállítás hamarabb volt, mint az árajánlat és a megrendelés Németh Szabolcs/Facebook

Ha ez valóban így történt, az jogi aggályokat vet fel, hiszen feltételezhető, hogy nem csupán a nyertes, hanem a vesztes árajánlatok is színleltek voltak. Németh Szabolcs szerint erős a gyanú, hogy ezek az iratok a közérdekű adatigénylések előtt nem is léteztek, ugyanis arról számolt be, hogy

Ezt az utóbbit támasztja alá annak sümegi vállalkozónak az elmondása is, akitől szintén árajánlatot csatoltak úgy, hogy a vállalkozása tevékenységi körében ilyen jellegű javítás nincs is. Ez a vállalkozó elmondta, hogy őt 2020. február (!) elején kereste meg egy önkormányzati alkalmazott, hogy „gyorsan itt írja alá, mert majd javítva lesz a gép”. Közben a gép 2019. november 14-én már kész volt közel 8 millió forintért.

Az ügyben az is vizsgálat tárgyát képezheti, hogy egyáltalán történt-e nyolcmillió forint értékű felújítás, tekintve, hogy tudomásunk szerint a vállalkozás inkább az érintett önkormányzati cég, a Sümegi Közszolgáltató Kft. alkatrész beszállítójaként ismert, mintsem több tonnás munkagépek szervizelőjeként.

„Mint megtudtam, a megyei nyomozók több vállalkozót meghallgattak és a Végh László vezette Sümeg város tulajdonát képező Kft-nél eredeti iratokat, dokumentumokat foglaltak le.”

– írta Németh, aki szerint a megyei főügyészség hűtlen kezelés mellett közokirat hamisítás gyanúja miatt is büntetőeljárást rendelhetett el, és bár utóbbi még nem megerősített információ, a körülményeket tekintve logikus következtetés lehet. Főleg annak fényében, hogy Németh információi szerint a 2019. november 14-én kelt teljesítésigazoláson szereplő aláírás nem a kivitelezőtől származik, csak a megrendelő aláírása, azaz Végh László polgármesteré valódi.

JCB 3CX Super, 1999 - Illusztráció

A helyi ügyekben jártas Németh megkeresésünkre azt mondta, oknyomozó posztjaival az volt a célja, hogy megóvja a település vagyonát. Bár az üggyel részletekbe menően foglalkozott, álláspontja szerint végső soron az igazságszolgáltatás dolga kideríteni, mi történt pontosan és ha törvénysértést követtek el, akkor annak kik a felelősei.

Az eljárásnak még két pontja lehet, az egyik a sümegi temetői Kálvária, a másik a helyi Művelődési Központ bejáratának milliós felújítása, melyek kapcsán teljesen hasonló körülmények merültek fel a számlázásokkal és a vélt túlárazásokkal kapcsolatban.

Lapunk a körülmények tisztázása érdekében még cikkünk megjelenése előtt megkereste Végh László sümegi fideszes polgármestert, a Veszprém Megyei Főügyészséget, valamint a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot is. Amint válaszokat kapunk, beszámolunk róluk.