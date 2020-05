Havi 900 ezerért egy nyíregyházi fideszes cég szerkeszti a soroksári helyi lapot

Egy nyíregyházi fideszes/fidelitasos cégháló vágja zsebre a soroksári adófizetők pénzét, ugyanis ők szerkesztik a Soroksári Hírlap nevű önkormányzati újságot – tárta fel a Nyíregyháza2019 blog, a Momentum nyíregyházi blogoldala.

A történet középpontjában a Petneházy család áll, a családfő, Attila, a korábbi színész 2014-ben fideszes önkormányzatiból országgyűlési képviselővé avanzsált Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Fia, Dávid a megyei Fidelitas vezetője volt, neve felbukkan több cégben, így a most már kizárólag családi Promotheus Bt.-ben (korábbi nevén ÁR-PIT Bt.) is. Korábban azonban tulajdonos volt benne Petneházy Attila mellett a Lácz család több tagja is.

A fiú remek baráti és üzleti kapcsolatban áll a szintén helyi fidelitasos Szoboszlai Gyulával. Ő egy későbbiekben még felbukkanó cégben, az OrientMe Bt.-ben volt kültag.

A Promotheus Bt.-nek az utóbbi időben gyanúsan megugrott a forgalma, a korábbi pici cégecske 2018-ban már több mint 100 milliós árbevételt és csaknem 60 milliós adózott eredményt produkált. A cég ugyanis ekkor pályázott – és nyerte el – a Soroksári Hírlap szerkesztési munkáit. Rajtuk kívül még két ugyancsak nyíregyházi cég adott be pályázatot. Hogy, hogy nem, épp annak a Láczéknak a cégei, akik korábban a Promotheusban is benne voltak. A szerkesztést ekkor négy hónapra nettó 570 ezer forintért (142,5 ezer forint/hó) végezték.

2020-ban ugyancsak kiírták a pályázatot a Soroksári Hírlapra, a meghívásos tenderen három nyíregyházi cég indult, közte (a Promotheuson túl) Szoboszlai cége, az OrientMe is. A nyertes összeg immár 900 ezer forint/hó.

A blog azt is írja, Petneházy Attila felesége nyíregyházi színházi ügyvezetés után a Nyíregyházi Civil Fórum és az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság elnöke lett. Egyik munkatársa Szoboszlainé.

Petneházy Dávid pedig Pr kommuikációs tanácsadás címén 2019-ben 10 millió 550 ezer forinttal lett gazdagabb a Miniszterelnökség jóvoltából. 2019 júliusában létrehozott alapítványa pedig pár hónapnyi működés után támogatást kap a Miniszterelnökségtől, a Köztársasági Elnöki Hivataltól, az Emberi Erőforrások Minisztériumától, Budapesttől és a Budai Polgári Casinótól.