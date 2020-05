Egy nap alatt csak 30-cal nőtt a fertőzöttek, 79-cel a gyógyultak száma, 12 újabb áldozat van

3065 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írja a központi tájékoztatási honlap. Ez 30 fővel haladja meg a hétfői értéket.

Hozzátették, elhunyt újabb 12 krónikus beteg (9-en budapestiek vagy Pest megyeiek, 3-an vidékiek voltak), ezzel 363 főre emelkedett az elhunytak száma, A gyógyultan távozottak száma 709, ami a tegnapi 630 főhöz képest 79-cel több (39-en a közép-magyarországi régióból, 40-en azon kívülről).

Az aktív fertőzöttek száma 1993 fő (1262 fő Budapestről vagy Pest megyéből, 731-en vidékről), ami 64-gyel kevesebb, mint tegnap.

982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházban ápoltak száma 45-tel csökkent, és a lélegeztetőgépen levőké sem emelkedett tegnap óta.

Házi karanténban 10 547-en vannak, ami 88-cal több, mint tegnap. Az elvégzett mintavételek száma 1599-cel, 85 557-re emelkedett.

Megkezdődött a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet és továbbra is elkerüljük a járvány "berobbanását". Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.

Az időseket továbbra is arra kérjük, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat, és az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat a nekik kijelölt idősávban, 9 és 12 óra látogassák.