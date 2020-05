Operatív törzs: nyugvóponton a járvány

Közel háromnegyed órás késéssel kezdődött a szokásos járványügyi sajtótájékoztató, a hivatalos magyarázat szerint: "elhúzódott az operatív törzs ülése".

Rendben zajlanak az érettségi vizsgák

Kiss Róbert mindenekelőtt bejelentette, hogy mostantól lehetőség van a hatósági házi karanténban lévő személyek elektronikus ellenőrzésére is. Ez egyébként önkéntes alapon működik egy mobiltelefonos applikációval. Jelenleg több mint 10 ezren vannak hatósági karanténban.

Elhangzott, hogy a kijárási korlátozások vidéki enyhítése óta, azaz hétfőn 32 esetben intézkedtek a rendőrök. A veszélyhelyzet elrendelése óta egyébként már 45 ezer ügyben kellett eljárniuk. Legtöbbször a vásárlási idősávok megsértése miatt intézkedtek, de azért is, mert sokan nem viseltek a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban megfelelő védőeszközöket.

Az érettségi vizsgák rendben zajlanak - mondta Kiss Róbert, aki közölte, hogy az iskoláknál az egyéni védőfelszerelések mindenhol rendelkezésre állnak.

Az előírások szerint egy-egy tanteremben csak tíz érettségiző vizsgázhat. Arra azonban nem tért ki, hogy az iskolák előtt és a folyosókon hogyan lehetne elérni, hogy a diákok ne kerüljenek csoportosulásait. ott ne gyűljenek csoportokba a diákok.

Müller Cecília: nyugvópontra érkeztünk

Müller Cecília a statisztikákkal kezdte. Az országos tisztifőorvos közlése szerint az aktív fertőzöttek száma 2000 fő alá csökkent, ami szerinte annak köszönhető, hogy csökkent az új fertőzöttek száma, miközben a gyógyultak

száma emelkedett.

Az aktív fertőzöttek közül továbbra is 63 százalék Budapesten és Pest megyében lévők aránya. Jelenleg egyébként 982 főt ápolnak kórházban, és 55 beteget tartanak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília szerint a járvány úgy alakult, ahogy azt korábban lemodellezték és most nyugvóponton áll. A tisztifőorvos abban bízik, hogy ez az állapot folyamatosan rövidül és hamarosan arról lehet majd beszámolni, hogy napról

napra csökken a fertőzöttek száma.

Fogorvos és szakrendelés is csak telefonos jelentkezéssel

Müller Cecília megismételte, hogy május 4-én elkezdődött az egészségügyi ellátás újraindítása, ami fokozatosan történik. Mivel hétfőn tömegek jelentek meg a szakrendeléseken, ezért hangsúlyozta, hogy ez továbbra sem megengedett. Az

alapvető szabály, hogy minden orvosi kezelésre és vizsgálatra telefonon kell bejelentkezni.

Az akut sürgősségi fogorvosi ellátással kapcsolatban Müller Cecília közölte, hogy ez is csak előzetes telefonos bejelentkezéssel folyhat, ahogy eddig is. Ilyenkor már telefonon kikérdezik a jelentkezőt, és akkor is elvégzik a sürgősségi ellátást, ha a páciens koronavírus-fertőzött, de utána a fogorvos azonnal a háziorvosához irányítja a beteget.

Hangsúlyozta, laboratóriumi tesztet kizárólag abban az esetben kell végeztetni, ha felmerül a gyanú koronavírus-fertőzésre. A szűrés költségeinél ugyanaz a rend, mint a járvány előtt. Tehát a közfinanszírozott ellátásban ingyenes a vizsgálat.

A fogorvosi ellátás újraindításánál is rangsorolják a betegeket. A cél, hogy a járvány előtt megkezdett kezeléseket folytassák, ezért az állapotromlással fenyegető eseteket előreveszik, a fogpótlás pedig háttérbe kerül.

Hogyan tartsák be a teraszokon a szabályokat?

A kérdések során elhangzott, hogy akár 100 ezer forintig is terjedhet a helyszíni bírság a vidéken kinyitó éttermeknél, ha megszegik a szabályokat.

A rendelet szerint a vidéki vendéglátóhelyek hétfőtől kinyithattak, de csak a teraszokon szolgálhatnak fel ételt vagy italt, és az általános egészségvédelmi távolságot be kell tartaniuk. Ennek lényege, hogy egy asztalokat megfelelő távolságba kell elhelyezniük, és hogy egy asztaltársaságban legfeljebb négyen ülhetnek. Ahogy az korábban elhangzott, a legtöbb büntetés a személyek közötti másfél méteres távolság be nem tartása miatt történik.

Az viszont most sem volt egyértelmű, hogy egy négyfős asztaltársaság fizikailag hogyan képes megtartani egymás között a másfél métert, ahogyan azt sem említették, hogy emiatt büntettek-e már vendéglátóst.

Egy biztos, a vendéglátóhelyeket a rendőrség folyamatosan ellenőrzi, ha pedig valahol szabálysértést állapítanak meg, a helyszíni bírság 5-től 100 ezer forintig terjedhet, szabálysértési eljárásban pedig maximum 500 ezer forint lehet a

büntetési tétel.

Müller Cecília: pontos a halálozási statisztika

Szintén kérdésre válaszolva magyarázta el Müller Cecília, hogy miként működik nálunk a halálozások mérése. A tisztifőorvos elmondta, az Európai Járványügyi Központ és a WHO már korábban elindított egy rendszert, ami 24 országban figyeli a halálozások számát és ehhez 2013-ban Magyarország is csatlakozott. Ez a központi rendszer minden héten jelenti a pontos statisztikai adatokat, és azonnal kimutatja azt is, hogy az előző évek tendenciáihoz képest van-e többlethalálozás, amit egy járvány vagy például természeti katasztrófa okozhat.

Ez a rendszer azt mutatja, hogy Magyarországon sem az idei influenzajárvány, sem a koronavírus miatt heti szinten nem lehetett kimutatni többlethalálozást a szokásos halálozási adatokhoz képest. A járvány 11-15. hetében, amikor a környező országokban megugrott a szám, itthon akkor sem tért el az átlagostól.