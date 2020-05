Orbán Viktor: a honvédség is tárt karokkal várja azokat, akik elveszítették állásukat

Péntek reggel szokásos interjúját adta a Magyar Rádiónak Orbán Viktor miniszterelnök. A magyar kormányfő szerint

"az élet újraindításának a feltételei megvannak, de a védekezést nem hagyhatjuk abba, azt térben tagolnunk kell."

Orbán szerint Budapest sorsa kérdéses, mivel a nagy népsűrűség miatt egy esetleges hibás döntést nem volna egyszerű korrigálni.

„Ha a fővárosban nem vagyunk elég fegyelmezettek, vissza fog jutni Budapest oda, ahonnan el akarunk mozdulni.”

A miniszterelnök szerint a járvány azon szakaszában vagyunk már, amikor nem az otthonmaradás, hanem a védőmaszk viselése a védekezés kulcsa. Megerősítette, hogy Budapestről szombat délután döntenek majd.

Felmerült a kormány részéről, hogy júniustól visszamehetnének a diákok az alsó tagozatokba, de jelenleg ettől tart a miniszterelnök a legjobban, ugyanakkor a játszótereket megnyitják vidéken. Leszögezte, mielőtt az alsó tagozatosok visszatérnének az iskolákba, azelőtt az óvodák, bölcsődék ügyeletét kell alakítani. Nem ígéri, hogy biztosan kinyitnak még idén az iskolák. Ezen a téren állítása szerint még "nagyon óvatos."

Orbán Viktor a főpolgármesternek is üzent, véleménye szerint nagy felelősség nyomja a vállát az idősotthonok miatt. A miniszterelnök szerint vannak születetten elméleti és gyakorlati emberek.

"Ha egy ilyen ember benősül a családba, akkor biztos lehetsz abban, hogy neked kell majd átmenned, hogy összeszereld a bútort, amit vásároltak. Vagy hogy a vidékeik is értsék, hogy miről beszélek: ha disznóvágás van, ez a típus a vacsorára jön."

A gazdasági helyzettel kapcsolatban azt mondta, hogy bár az ipari termelés jelentősen csökkent, a turizmus pedig egyenlő a nullával és

"az áprilisi gazdasági adatok szörnyűnek tűnnek, a májusiak már kicsit jobbnak lesznek, júniustól kilövünk, s gyors léptekkel visszatérünk a növekedéshez"

- fogalmazott a kormányfő.

Megerősítette korábbi mondatait, amely szerint az ő kormánya nem segélyekből szeretné segíteni az embereket. Hozzátette, akár 100 ezer közfoglalkoztatottat is fel tudnak venni, de a keret 200 ezres, viszont ha ez is kevés lenne, növelhetik, ráadásul a honvédség is tárt karokkal várja azokat, akik elveszítették állásukat.