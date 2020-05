Rekord: két kérdésre válaszoltak az operatív törzs sajtótájékoztatóján

Nagyot mentek a szombati operatív törzs tájékoztató szervezői.

A napi betegszám-ismertetést követően Novák Katalin államtitkár tartott egy kis kormánypropagandát az eddigi döntésekről, kiemelve a 13. nyugdíj bevezetését (ami sokkal "bőkezűbb" lesz, mint a baloldali kormányok a 13. havi nyugdíja :D ), illetve a családtámogatási támogatások meghosszabbítását. A percek hírérték nélkül csordogáltak, egészen addig, amíg nem közölte, hogy a kormány döntött arról, hogy a nyári napközis táborokat engedélyezi, illetve hamarosan döntés születik arról, hogy milyen feltételek mellett az ottalvós táborokat megszervezni.



Egyébként a gyerekek 10 százalékánál nem sikerült megoldani az otthoni felügyeletet, rájuk a különböző intézményekben vigyáznak a pedagógusok.

Kiss Róbert rendőr alezredes a tegnap este megjelent rendeletekről beszélt, ahogy arról beszámoltunk, a védelmi intézkedések második ütemében május 18-tól a Budapesten kívüli éttermek, kocsmák, presszók a belső zárt terekben is fogadhatnak vendéget, csak a dolgozóknak kell maszk, ugyanakkor biztosítani kell a biztonságos távolságot. A szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket, illetve június 1-től a 200 főnél nem nagyobb lagzikat is meg lehet tartani.

Egyébként a román hatóságok megváltozott metodikája miatt a nagylaki határátlépő mindkét oldalán jelentős, 6 órás várakozásra lehet számítani.

Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus osztályvezető főorvosa a reményekről beszélt. Elmondta, hogy az új koronavírus valószínűleg nem fog eltűnni, de hogy szezonális lesz, vagy velünk marad apró gócokban, azt még nem lehet tudni, ugyanakkor ezért kell fenntartani a járványügyi szabályokat. Elmondta, hogy jól haladnak a kutatások a gyógyszeres terápia és a védőoltások terén is, utóbbi esetében megjegyezte, hogy legkésőbb jövő év tavaszán az emberiség számára elérhetővé válik a védőoltás.

Bár a járványgörbe az országban stabil, de Szlávik János úgy gondolja, hogy a budapestieknek még egy kis kitartást kell kívánnia.

Mielőtt rátértek volna a kérdésekre, közölték, mivel nincs itt Müller Cecília, ezért az országos tiszti főorvosa vonatkozó kérdéseket csak később válaszolják meg, és mivel Budapestről még nem döntött Orbán Viktor, ezért a fővárost érintő kérdésekre sem adnak választ.

Így maradt kettő megválaszolandó kérdés.

Az origo megkérdezte, hogy változik-e valami a magyar gyakorlatban Szlovénia határnyitásával (nem), a Tolnai Népújság pedig arra volta kíváncsi, hogy milyen volt a Tolna megyeiek fegyelme (jó).