Orbán visszaadhatja a felhatalmazást, de a helyzet olyan, mint amikor a békát abban a bizonyos fazékban főzik

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke a felhatalmazási törvény esetleges visszavonása kapcsán azt írta a Zsúrpubin, hogy „ne legyenek kétségeink: Orbán Viktor kegyesen ’vissza is adhatja’ a hatalmat, ha a felhatalmazási törvény és a róla szóló vita reflektorfényei mögött elintézte, amit szerettek volna: a közpénzek még eredményesebb és még kevésbé látható, intézményesített megcsapolását”. Erről is kérdeztük a politikust. Interjú.

Akkor Orbán Viktor gesztusának bizonyos szempontból nincs is igazi jelentősége?

Amikor beterjesztették ezt a törvényt, pillanatokon belül kiderült, hogy annak semmi köze nincs a járvány elleni védekezéshez. Persze Orbán Viktor nagy csinnadratta közepette visszaadhatja ezt a látszólagos túlhatalmat, de itt a lényeg, amit a színfalak mögött vittek végbe. Egy modern padlássöprés zajlott, ami a XXI. század Európájában egészen példátlan. Volt egy ígéret a kormány részéről, hogy csak olyan javaslatok kerülnek a parlament elé a felhatalmazási törvényt követően, amelyek szigorúan kacsolódnak a járvány elleni védekezéshez szükségesek, ehhez képest tárgyaltunk az üvegházhatású gázok kereskedelméről, a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosításáról, illetve arról is, hogyan tudnak a fideszes befektetőbárók újabb gazdasági lehetőségekhez jutni. Eközben pedig a háttérben Orbán Viktor és csapata számos egyéb taktikával intézményi szintre emelte a közpénzszivattyút, aminek a „legszebb példája” a különleges gazdasági övezetek koncepciója.

Ugyanakkor Orbán Viktor eredetileg azért kérte a felhatalmazási törvényt, hogy kivédje a járvány okozta gazdasági válság hatásait is, ezzel szemben pénteken kibővítette a közmunkaprogramot a 164 ezer munkanélküli magyar számára. Nem élt a miniszterelnök a lehetőséggel?

Bizonyos szempontból élt, hiszen igyekeztek átvenni különböző cégek felett az irányítást... De amit mindenképpen látni kell, vegytiszta neoliberális gazdasági politikát folytat az Orbán-kormány. Soha nem törekedett széleskörű tömegek szociális biztonságának a szavatolására. Mindig is a felső középosztálytól felfelé, a szerencséseknek igyekezett kedvezni, és arra számított, hogy ezek a jótétemények lecsorognak az alsóbb társadalmi csoportokhoz. De ez a logika a világon mindenhol megbukott, sehol nem járt sikerrel. Orbán Viktor és csapata egyszerűen nem foglalkozik azzal a több százezer magyarral, akinek elveszett a megélhetése. A munkabérpótló csomagjuk is csonka, és akik elveszítették a munkahelyüket, azokat pedig látványosan az útszélén hagyja.

A veszélyhelyzet nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is fontos tanulságokkal szolgálhat. Hogy mást ne mondjak, a NER 10. születésnapjának hetében a rendőrség kormánykritikus Facebook-posztok miatt vitt el az otthonaikból magyar állampolgárokat.

A helyzet teljes mértékben olyan, mint amikor a békát abban a bizonyos fazékban főzik, és fokonként emelik a víz hőmérsékletét. A többség megmagyarázza magának, hogy ez még csak egy túlfutás volt, ez még elviselhető, és fontos tanulság az is, hogy ez is a történet is a társadalom ingerküszöbén belül maradt. Látnia kell mindenkinek, itt már egy rendszert kell leváltani, messze nem egy kormányváltásról van szó. Nagyon sokan azt várják, hogy majd jön '22-ben, vagy esetleg hamarabb egy kormányváltás, és megold mindenféle problémát, ami felmerülhet. Őket el kell keserítsem. Mindenkitől sokkal több erőfeszítést követel meg a jelenlegi helyzet, és mindezt azért, mert együttesen, lépésről lépésre hagytuk kibontakozni ezt a rendszert. Mindenkinek a maga szintjén megvan a felelőssége, de lehetősége is, hogy erről a pontról békés, normális eszközökkel vissza lehessen jönni. Most még választásokon, független médiumok tájékoztatásával lehetne eredményeket elérni, de ha ezek az eredmények nem jönnek '22-ig, akkor utána biztos, hogy sokkal cudarabb idők jönnek.

Szóval, Orbán Viktor visszaadhatja a felhatalmazást, de a történet vége akkor is az lesz, hogy ismét távolabb kerültünk a demokráciától, és végül mindenkiért eljön a "kommandó" egy FB-posztért. Aztán persze Varga Judit igazságügyi miniszter kiállhat, hogy mindez csak egy túlfutása a rendszernek, de ezek a túlfutások kódolva vannak egy demokráciát lebontó rendszerbe. Egyre többen fognak kompenzálni, egyre többen fognak olyan viselkedést tanúsítani, ami még 3 évvel ezelőtt is elfogadhatatlan lett volna.