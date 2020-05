Nem vették el a jogosítványát a 73-szoros gyorshajtónak, aki már 2,5 milliós büntetésnél jár

Továbbra is száguldozhat a magyar közutakon az a sofőr, akiről a rendőrség egy héttel ezelőtt egyfajta érdekességként közölte, hogy már 73-szor büntették meg gyorshajtásért, az ezek után járó pénzbüntetés pedig 2,5 millió forintnál jár.

Mivel a megrögzött szabálysértő autóssal kapcsolatban a legtöbben a jogosítvány-kérdést vetették fel, az Alfahír az Országos Rendőr-főkapitánysághoz fordult. A lapunknak küldött válaszból pedig kiderül, hogy

az autó forgalmi engedélyét ugyan bevonták, de a sofőr nemhogy megtarthatta jogosítványát, még büntetőpontokat sem kapott. Sőt, az autót is vezeti.

Ennek oka az, hogy létezik egy buta jogi kiskapu a magyar rendszerben: ha egy szabálytalanságot elkövető autóst nem érnek tetten, csupán az autójáról készül felvétel, akkor a hatóság az objektív felelősség elve alapján az üzembentartót (legtöbbször tulajdonost) keresi fel és bünteti meg.

De ha az üzembentartó azt mondja, hogy nem ő vezette az autót, és megmondani sem tudja, hogy ki ült a kocsijában (ugye, ez rendkívül életszerű, főleg, hogy másnak csak írásos engedéllyel adhatjuk át autónkat), akkor az ügy le van zárva.

Tehát ha szabályt sértünk, de letagadjuk, hogy mi ültünk az autóban, ezzel megússzuk büntetőpontokat.

Ilyenkor a "lényeget", magyarul a pénzbírságot kiszabják az üzembentartóra, de az egyéb büntetéseket –mint például a büntetőpontokat- nem osztják ki, mert tulajdonképpen nincs kire. Márpedig a jogosítvány bevonásához a büntetőpontoknak kell összegyűlniük.

A rendőrség lapunknak küldött válaszában úgy fogalmazott a 73-szoros gyorshajtásról, hogy

„A kérdéses ügyek mindegyikében objektív felelősség elvén alapuló eljárás indult a gépjármű üzembentartójával szemben, amely során a gépjármű vezetőjének személye nem került beazonosításra.”

Mivel a gyorshajtások telepített sebességmérő kapuknál lettek bemérve, és ezek szerint a felvételek sem alkalmasak a sofőr beazonosítására, így egyszerűen elég volt letagadnia, hogy ő vezette az autót. A jelenlegi rendszerben ez a rendőrségnek elég, simán elhiszik, hogy ismeretlen ember vezetett és meg sem próbálják kideríteni, hogy vajon ki lehetett az.

Bár annyira azért mégiscsak felismerhető volt a képeken, hogy ki kelljen kockázniuk a közleményben:

A rendőrség eredeti közleménye szerint az érintett Opel sofőrje 2019 szeptembere és 2020. május 13. között 73 alkalommal lépte át a megengedett legnagyobb sebességet Bács-Kiskun megyében. A gyorshajtások felét Kecskeméten, a Budai úton található fix telepítésű Véda kamerarendszernél követte el.

Ezzel kapcsolatban két érdekesség: egyrészt a rendőrség honlapjára feltöltött fotó neve egy rendszám volt, így ezt az Ügyfélkapun (Jármű Szolgáltatási Platformon) keresztül lekérdezve megtaláltuk az autót, amit valóban kivontak a forgalomból:

Csakhogy 2020. március 11-én vonták ki a forgalomból, miközben a rendőrség szerint 2020. május 13-ig mérték a gyorshajtásokat (egy nappal a közlemény kiadása előttig):

Ezt azt jelentheti, hogy a rendőrségi közlemény kiadásáig forgalmi engedély nélkül is ment az autó, azaz lehet, hogy ebben a pillanatban is szorgalmasan mérik a sebességét a kamerák, hiszen ha március óta nem zavarta a sofőrt a tiltás, most sem fogja. A kérdés így inkább az, miért nem áll körözés alatt a jármű.

A gyorshajtó eddig 2,5 millió forint büntetést kapott, ez a rendőrségtől kapott válasz szerint végrehajtás alatt van. De a lényeg nem is ez: mivel a száguldozónak tiszta a jogosítványa, és bevont forgalmival is vezeti autóját, látható, hogy a hatósági fellépéstől teljesen függetlenül is veszélyeztetheti mások életét és biztonságát.

Persze kétségtelen, hogy a rendőrségi költségvetésnek jó pénz a 2,5 millió forint, de talán mégsem kellene meghalnia valakinek, hogy véget érjen a száguldozás.