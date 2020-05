Hurrá! Ismét lesz konzultáció!

A koronavírusról és a gazdaság újraindításáról kezdődik nemzeti konzultáció – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közrádió péntek reggeli interjújában. Bár a vírus – legalábbis annak első hulláma – már lecsengőben van, és a gazdasági szereplők élete is lassan visszatér a régi kerékvágásba, a kormányfő most érzi szükségét az alattvalók megkérdezésének.

Közölte: a kérdőív nagy része elkészült, és várhatóan már péntek délután meg is indítják a konzultációt. A korábbi Soros-ösztöndíjas jelezte, harminc évvel ezelőtti mentorának, Soros Györgynek arról az elképzeléséről is meg fogják kérdezni az embereket, amely „adósrabszolgaságot eredményező”, lejárat nélküli „örökkötvények” kibocsátásáról szól.

A Soros-ösztöndíjas Orbán Viktor nem tért ki rá, megkérdezik-e az embereket arról, hogy az

ő kormánya – Gyurcsány Ferenc kormányához hasonlóan – ismét elkezdte idegenek felé, devizában eladósítani

Magyarországot.

Külföldiek jegyezték le a devizakötvényeinket Az április 23-án kibocsátott, kétszer 1 milliárd euró összegű devizakötvényeket teljes egészében külföldi intézményi befektetők jegyezték le - derül ki az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) megkeresésünkre adott válaszából. Mint arról korábban beszámoltunk, a fiskális kormányzat visszakozásként is felérő lépést tett, és az államadósság-szerkezet (a teljes közgazdász szakma által támogatott) „forintosítása" után ismét - az árfolyamkockázatnak is kitett - devizapapírokat bocsátott ki.

A kérdőívet postán küldik el, a kormányfő pedig arra kért mindenkit, töltse ki és juttassa vissza.

A kormányzat legutoljára még a koronavírus-járvány előtt szeretett volna pénzt kidobni nemzeti konzultációt indítani (emlékszik még rá valaki egyáltalán?), akkor Kovács Zoltán államtitkár a járványt lenézve annak a reményének adott hangot, hogy az „nem fog bekavarni” a konzultációnak.