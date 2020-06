Prioritás: A gazdaságvédelmi alapból csoportosít át a kormány turizmusra, vasútra vagy éppen stadionépítésre

161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy a határozattal a kormány - írja a Magyar Közlönyre hivatkozva a HVG.

Ebből 154 milliárd forintot a Gazdaságvédelmi Alapból csoportosítanak át.

78 milliárd forint megy turisztikai fejlesztésre,

55 milliárd forint kiemelt közúti projektekre,

13,4 milliárd forint pedig a vasúthálózat fejlesztésére,

de azért 1,99 milliárd forint csurog az újonnan épülő atlétikai stadion építésére is.

Mint ismert, Orbán Viktor még májusban kérte Varga Mihály pénzügyminisztert arra, hogy találjon valahol a költségvetésben forrást az atlétikai stadion építésének előkészítő munkáira.

A HVG rámutat arra, hogy közlönyből kiderül az is, hogy a gödi strandra tervezett műugrótorony és medence építésének projektjét is kibővítik, a szöveg alapján Dunakeszin is lesz ilyen, de a már épülő futsal csarnok II. ütemére is adnak pénzt.