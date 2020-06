Átszervezik az Indexet, a szerkesztőség szerint veszélyben a függetlenségük

Vaszily Miklós, a TV2 csoport elnöke, az Echo TV és az MTVA volt vezérigazgatója megvásárolta Oltyán József KDNP-közeli üzletembertől az Indexet és lapcsaládját üzemeltető Indamédia Csoport 50 százalékos tulajdonrészét. A cégcsoport másik fele továbbra is Ziegler Gáboré marad, aki egyben a cég operatív vezetője is. Ezt Vaszily a Portfoliónak adott interjújában jelentette be.