Fidesz-közeli médiavállalkozó váltja a KDNP-st az Index hirdetési cégének élén

Vaszily Miklós, a TV2 csoport elnöke, az Echo TV és az MTVA volt vezérigazgatója megvásárolta Oltyán József KDNP-közeli üzletembertől az Indexet és lapcsaládját üzemeltető Indamédia Csoport 50 százalékos tulajdonrészét. A cégcsoport másik fele továbbra is Ziegler Gáboré marad, aki egyben a cég operatív vezetője is. Ezt Vaszily a Portfoliónak adott interjújában jelentette be.

Az Index és lapcsaládja hirdetési felületeit értékesítő céget (akkori nevén CEMP Sales House Kft.) Spéder Zoltán 2018 őszén adta el Oltyánnak, a vállalkozást később nevezték át Indamedia Sales Kft.-vé.

Vaszily 2015-től a közmédiaholding, az MTVA vezérigazgatója lett. 2018-ban lemondott, és a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került Echo TV-hez igazolt. Ezt követően lett a TV2 igazgatóságának a tagja, Andy Vajna halála után pedig az akkor már teljesen a Mészáros-közelivé fazonírozott TV2 csoport elnökévé választották.