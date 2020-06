Fekete-Győr kinevezte a Momentum alelnökét és választmányi elnökét

Fekete-Győr András, a Momentum újraválasztott elnöke Orosz Anna elnökségi tagot nevezte ki a párt alelnökének a következő két évre – derül ki a pártelnök Facebook-posztjából.

Fekete-Győr András ezt írta:

Orosz Anna számomra nagyon fontos harcos- és bajtárs. 2017 januárjában kéz a kézben ugrottunk fejest a nyilvánosságba, amikor is együtt képviseltük interjúról interjúra, fórumról fórumra, pultról pultra a NOlimpia és a politikai korszakváltás ügyét. Az elmúlt 30 év egyik felejthetetlen demokratikus kezdeményezésében volt az Anna végig mellettem, és most arra kértem őt, hogy a pártállami korrupt rezsim legyőzésében is maradjon mellettem. Immáron alelnökként.