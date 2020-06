Utak felújítása, épületek tatarozása és villamossínek cseréje maradhat el a fővárosban, a kormányzati elvonások miatt

Nemcsak a Lánchíd felújítása kérdéses, hanem még egy sor olyan fejlesztés, ami már régóta esedékes a fővárosban. A fő ok most is a pénz, pontosabban annak állandó hiánya. A jelenlegi helyzet az önkormányzati választás óta azonban mind gazdasági, mind pedig politikai értelemben más, mint a kormánnyal inkább többé, mint kevésbé együttműködő Tarlós István idején.

A koronavírus-járványra hivatkozva az önkormányzatok és főleg Budapest, milliárdokkal járult hozzá a védekezéshez, miközben a meglévő, illetve a beígért forrásokat elvonta a kormányzat és jelentős az adóbevétel kiesés is. A főváros ennek eredményeként arra kényszerült, hogy 65 milliárd forintot zároljon a költségvetésből.

A 24.hu cikke szerint, olyan fejlesztések és beruházások kezdődnek el késve, illetve maradhatnak el a fővárosban, amelyek Karácsony Gergely főpolgármester kampányígéretei között is szerepeltek. Az online lap által megismert dokumentumok alapján a szerző megjegyzi,

eddig sem volt kérdés, mi lehet a kormány politikai haszna azzal, ha egyre szorosabb pórázon tartja a fővárost, de ha ezekre a beruházásokra valóban nem lesz pénze a fővárosnak, akkor az komoly politikai támadási felület.

Veszélyben a Blaha, a Széna tér, utak, de még az omladozó Városháza felújítása is

Sokkal több felújítást, fejlesztést terveztünk, de olyan nem fordulhat elő, hogy egyáltalán nem lesznek Budapesten fejlesztések

– mondta Kiss Ambrus, a költségvetésért is felelős főpolgármester-helyettes hozzátéve, hogy vannak megkezdett – javarészt európai uniós támogatásokból futó – projektek, másrészt egyéb forrásai is lehetnek a fővárosnak.

A Városháza-rekonstrukció első ütemére (elektromos munkák, rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat) 1 milliárd forint jutott volna. Ennek zárolása azért fájó a fővárosnak, mert a Városháza parkolója helyére közparkot ígértek, de amíg a homlokzat nem újul meg, addig minden marad a régiben.

A Fővárosi Önkormányzat intézményeinek energetikai korszerűsítésére szánt 1,2 milliárd forintot is befagyasztották.

Zárolták a Széna tér felújítására címkézett 787 millió forintot, illetve a Blaha Lujza térre szánt 100 millió forintot is. Az út- és hídfelújítások keretéből szintén zároltak 2 milliárd forintot, a forgalomtechnikai felújításokéból pedig 756 milliót. Szintén Karácsony Gergely programjának része volt a klímavédelmi és zöldterület-fejlesztés, de az ezekre a feladatokra szánt forrásokból 470 millió forintot zárolt a főváros.

A Lánchíd felújítása a legnagyobb falat

Arról majd októberben dönt a Fővárosi Közgyűlés, hogy az érintett beruházások, fejlesztések közül végül mire nem tud az idén költeni Budapest, de Karácsony Gergely szerint a Lánchíd felújítása nem maradhat el.

Az erre szánt összeg összesen 11,8 milliárd forint, ami a kormány 6 milliárdos támogatásával együtt is messze van a felújításra korábban kapott árajánlatoktól igaz, a főpolgármester ehhez már tíz milliárdot kér a kormánytól.